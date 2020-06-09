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【國泰重組】政府入股國泰6%派兩人入董事局　再「11供7」供股

股樓投資 13:29 2020/06/09

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國泰中午出通告，提3大融資方案，共涉款390億元。包括建議向由財政司司長法團全資擁有的香港成立的有限公司Aviation 2020 Limited，發行優先股和認股權證，及以「11供7」方式供股，以及建議由政府提供過渡貸款融資。太古繼續為國泰控股股東。

1） 優先股及認股權證發行，

資本重組建議包括將向Aviation 2020 Limited，發行優先股及認股權證，總認購金額為195億元。

（2） 供股

以每持有11股現有股份，獲發7股供股股份的基準，按供股認購價4.68港元，進行供股25.03億股供股股份，集資總金額為約117億元。

 （3） 過渡貸款

由Aviation 2020 Limited向國泰提供的已承擔過渡貸款融資，金額為78億港元。

 

按以上方案計算，港府承擔273億元，完成後持股6.08%，港府可以委派兩名監察員加入國泰董事會。不計及認股權證，總計劃涉資390億元。資本重組建議有關的費用（包括財務、法律諮詢和其他專業費用）預計為約1億港元，由國泰承擔。


國泰將於明日（10日）早上復牌。港府下午3時會見傳媒交代，運輸及房屋局局長陳帆、財庫局局長許正宇及金管局副總裁李達志會出席。

國泰航空（00293） 貸款融資

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