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【品牌有段故】國泰航空現經營危機　細看港首間民航公司發展

商業 13:21 2020/06/09

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國泰航空連同兩大股東在太古集團（0019）和中國國航（0753）開市前宣布停牌，引發市場猜測。

新冠肺炎疫情重挫本港旅遊業，連帶拖累相關航空業。國泰航空連同兩大股東在太古集團（0019）和中國國航（0753）開市前宣布停牌，引發市場猜測的同時；有媒體更報道，港府將為國泰提供財政支援，並於今午召開記者會交代。

【旅遊寒冬】阿聯酋航空15日起恢復航班　每週3班機往返香港

太古集團目前仍是該公司的大股東，倘若有任何變動，仍需該集團同意。國泰航空現時由賀以禮出任國泰航空公司主席；鄧健榮擔任國泰航空行政總裁，負責管理國泰航空集團的全球業務。而賀以禮和鄧健榮，分別為太古可口可樂有限公司主席、香港太古集團有限公司董事及太古地產有限公司非常務董事，以及香港太古集團有限公司董事。

【航空告急】卡塔爾航空現金流曾受壓　4大對策成功解困

其實國泰航空（Cathy Pacific）成立於1946年，並為香港第一間民航公司。由於當時的航空業技術不如現在，成立初期希望能夠提供從中國橫越太平洋的航線。時至今日，不但提供海外來往中國的航線，還於2006年收購港龍航空，提供包括中國及亞洲的航線。同時，亦為「寰宇一家」聯盟的成員之一。

【航空告急】卡塔爾航空部署票價優惠　疫情後因應市況推出

該公司的業務不只為旅客提供航班，還包括：
1. 國泰航空飲食服務（香港）
有「空中廚房」之稱，為國泰航空以及50間航空公司，於香港國際機場每天提供逾82,000份機上餐膳；

2. 國泰假期
國泰航空直屬旅行社，提供一系列優閒旅遊精選外，還可以顧客度身訂造旅程；

3. 國泰航空工程維修服務
全球多個地點均設有工程維修站，為民航客機與貨機機隊提供技術支援服務；

4. 雅潔洗衣
為香港主要商業洗燙及乾衣服務公司之一，提供服務予27間航空公司，以及35間酒店、會所及機構。公司的門市網絡為零售行業，提供專業洗燙及乾衣服務。

【航空告急】亞洲航空擬裁員兼賣股份　應對現金流危機

責任編輯：馬意文

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