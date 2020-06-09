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【PS5】PlayStation 5發布會　確認定於6月12日舉行

科技 13:15 2020/06/09

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日前，PlayStation終於公佈最新發佈會日期，已定於在香港時間6月12日凌晨4時舉行。

Sony（索尼）原計劃於美國時間6月4日（香港時間6月5日凌晨4時）舉行線上發布會，發布新一代遊戲主機PS5（PlayStation 5）。不過，早前受美國示威活動影響，宣布發佈會延期進行。日前，PlayStation終於公佈最新發佈會日期，已定於在香港時間6月12日凌晨4時舉行。

【美國示威】美國示威活動影響　Sony宣布PS5發布會延期

【PS5】PlayStation發布會　6月5日公布首輪遊戲陣容

Sony 表示，屆時的線上發佈會將在網上以 1080p 30fps 播放預先錄影的內容，雖然發佈會上公佈的遊戲只能以1080p觀賞，但屆時如果使用4K電視在PS5玩遊戲時，相信畫面會相當震撼。Sony又建議，觀眾可戴上耳機來觀看發佈會，因為發佈會上將會有精彩的聲效，如果只使用電話或電腦的內置喇叭，就可能無法展現出來。

【PS5】傳Sony下週舉行綫上直播活動　發布PS5新遊戲

是次的線上發佈會全長將超過1小時，索尼互動娛樂總裁兼行政總裁Jim Ryan表示，PS5即將推出的遊戲將來自全球創新工作室，不論工作室規模大小、新創立或是歷史悠久者，都可透過新主機硬體展現遊戲潛力，也期待首次與觀眾一同以虛擬形式感受盛事。

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責任編輯：施雯雯

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