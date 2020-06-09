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【美國示威】不願助長監控　IBM宣布停止人臉辨識研究

科技 13:58 2020/06/09

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基於違反基本人權，IBM日前宣布停止臉部辨識相關技術的研究與開發，也不再提供分析軟體。

人臉辨識技術在過去十年突飛猛進，但大多數都是由私人企業所開發，缺乏法規管控，在我們享受科技帶來的便利時，同時也引發全球隱私、安全等議題辯論。基於違反基本人權，IBM日前就宣布停止臉部辨識相關技術的研究與開發，也不再提供分析軟體。

據外媒The Verge報道，國際商業機器公司（IBM）行政總裁Arvind Krishna在一封給美國國會的信函中表示，IBM將結束人臉識別業務，同時促請美國國會推行改革，以促進種族平等與打擊系統性種族歧視。

IBM裁員人數料以千計　美國至少五個州份裁員

IBM表示，反對並不會容許使用任何科技，包括人臉識別在內的技術，用於大規模監控、種族歸納，違反基本人權和自由，以及其他違反集團價值觀和原則不符的任何目的。Krishna又認為，現時是展開全國對話，特別是討論執法機構是否應該使用人臉辨識技術，以及如何使用該技術的最佳時機。

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由於近日美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，觸發全美爆發大型示威活動，而執法單位企圖藉由人臉辨識系統，來捉拿罪犯。此舉明顯觸怒美國科技界，大部分科企幾乎全都公開支持抗議者，而IBM就要求國會詳加檢視所有警員的過度執法問題，並促請國會儘快建立人工智能法規（responsible AI），以免科技繼續遭受濫用。

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責任編輯：施雯雯

 

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