【國泰資本重組】陳茂波：投資國泰內部回報最高7.5%　「無意長線持有」（文字直播）

▲ 陳茂波稱，不會長線持有國泰。

國泰航空 （00293） 宣布資本重組方案，港府將牽頭推動涉資約390億元的拯國救方案，涉及發行優先股、貸款等融資，港府承擔273億元。財政司司長陳茂波下午3時會見傳媒，形容政府投資國泰是為了「維持香港作為國際航空樞紐的地位」。運輸及房屋局局長陳帆、財經事務及庫務局局長許正宇及香港金融管理局副總裁李達志亦會出席。

另外，國泰管理層會於下午4時舉行記者會交代。

以下為記者會文字直播

【15：36】陳帆稱，國際機場對香港長遠發展、經濟貢獻 香港國際機場將香港與世界其他人連在一起，2018年香港航空界載客量7500萬，貨物運輸達500萬公噸，每天20萬人次進出香港。受新冠疫情影響，香港機場4月每日少於1000人次，衝擊很大。

【15：35】被問及出手拯救國泰有否政治考量？陳茂波稱，有關說法猜想太多了，重申環球疫情變動，國泰需時評估影響。

【15：33】國泰是上市公司，背後股東太古、國航都是上市公司，入股討論有很多是股價敏感，目前處理方式可平衡適當使用公帑和合適機制進行，港府已向立法會提交文件，會到立法會接受議員質詢。

【15：28】兩名監察員不會由政府出任，會由業界和專業人士出任，且沒有投票權。

【15：25】陳茂波稱，航空界處於前所未見困難時期，各地政府採取措施支援航空公司，如法國、德國、新加坡等。若沒有政府支持，航空公司很難在市場融資。

【15：21】陳茂波稱，無意在航空業進行投資，是次投資只是為維持香港作為國際航空樞紐的地位，形容國泰、港航地位，「兩間航空公司不能相比」。

【15：20】被問及香港航空同樣出現財政困難，為何政府不出手，陳茂波指，港航財困時間長，國泰在疫情前有所盈利，但因應疫情令市場失效，佔本港市場比率大，發揮作用大，才會出手。

【15：18】優先股股息遞增，最高可達9厘，亦說明他們愈遲贖回，支出愈大。

【15：15】投資只有一個目的：香港作為國際航空樞紐的地位。國泰是本地最大航空集團，而航空事業佔香港GDP 4.9%，而且政府正投資第三跑道，原先料可創造12.3萬職位，航空樞紐地位相當重要，非一日可做到。

【15：10】港府委派兩名觀察員列席董事會，直至償還所有貸款、支付利息及贖回所有優先股。陳茂波稱，航空服務對香港經濟發展具策略意義，特區政府需全力捍護。

【15：09】無意入主國泰，無意長線持有，不會參與日常運作，交由國泰董事會處理。

【15：08】預期內部回報率4%至7.5%，較土地基金過去6年的回報率3.7%。

【15：07】他續指，第二考慮是航空業對經濟的輻射作用 支撐物流運輸、旅遊、餐飲行業。

【15：06】陳茂波稱，市場暫時失效，多地政府都有支援航空業。

【15：05】國泰集團佔香港機場客運57%、貨運41%市佔率，在疫情營運、財務嚴重挑戰。香港有220個來往航點，當中49個客運、14個貨運航點只有國泰提供服務。

【15：02】陳茂波稱，從土地基金投資國泰。

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