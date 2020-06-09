▲ 【美國示威】「99%警察偉大」特朗普拜登反對解散警隊

美國非裔男子弗洛伊德被警壓頸後死亡的事件，引發全國示威，示威者要求一刀切暫停所有警隊撥款，即變相解散警隊。總統特朗普反對解散警隊，認為美國99%的警察都是「偉大的人」。民主黨總統候選人拜登同樣不支暫停警隊撥款，但支持以聯邦標準限制對警察的援助，增加撥款用以改革警隊。

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特朗普（Donald Trump）在白宮接見執法人員代表時指出，美國今年犯罪率處於新低，又讚揚警察的工作。他表示，雖然有時會見到一些好像最近發生的恐怖事件，但認為99%的警察都是「偉大的人」，希望不會出現「壞分子」。

拜登（Joe Biden）周一（8日）在德州休斯頓探望弗洛伊德（George Floyd）的家人時接受訪問稱，警察可以保護社區所有人，亦不支持暫停警隊撥款。

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特朗普在Twitter發文稱，激進的左翼民主黨人提出削減警隊撥款，而他就需要法律及秩序。

拜登競選辦公室較早時回應指，拜登明白示威者訴求，即增加社會項目的支出，將其與地方警察預算分開計算，但他希望為警隊改革提供更多資金，如加設攝影機和加強社區警察培訓。

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記者：鄧燕君