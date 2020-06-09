【美國示威】跪頸警員提堂 保釋金增至近千萬

▲ 美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德遭白人警員跪頸致死，涉案白人警員紹文首度提堂，保釋金提高至125萬美元。

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，事件觸發全國大規模示威。涉案白人警員紹文（Derek Chauvin）被控二級謀殺罪，他於周一（8日）首度提堂，法庭將其保釋金提高至125萬美元（約975萬港元）。

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44歲的被告紹文上月25日執勤時，用膝頭壓著弗洛伊德的頸部達8分鐘。紹文被控一項二級謀殺罪、一項三級謀殺罪和一項誤殺罪。

路透社報道，紹文周一以視像會議形式提堂，明尼蘇達州助理檢察長弗蘭克（Matthew Frank）表示，案件控罪的嚴重程度（severity）及針對紹文的輿論力量，或令紹文更有可能潛逃。

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亨内平縣（Hennepin）地區法院法官雷丁（Jeannice Reding）簽署保釋令，將紹文無附加條件的保釋金額由100萬美元提高至125萬美元。

至於有條件保釋金額也由75萬美元提高至100萬美元。法庭提出的保釋條件，包括禁止紹文於執法部門工作、接觸弗洛伊德親屬及離開明尼蘇達州。另外，法庭更要求紹文交出所有槍械和槍牌。據悉，紹文及其代表律師都沒有反對保釋條件。

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另外2名負責制服弗洛伊德的警員萊恩（Thomas Lane）、陶濤（Tou Thao，音譯）及站在附近J Alexander Kueng上周提堂，3人獲准有條件保釋，包括交出私人槍械，保釋金額高達75萬美元（約585萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲