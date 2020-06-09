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【美國示威】特朗普：不會停止資助、解散警隊　99%警都是「偉大的人」

環球政經 14:32 2020/06/09

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美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員壓頸8分鐘致死後，全美示威活動不斷，要求政府停止資助警隊、解散警隊的聲浪不斷增加，然而美國總統特朗普（Donald Trump）周一（8日）與執法人員代表開會時，明確表示：不會削減經費，亦不會解散警隊，並讚揚稱：「99％的警員都是偉大的人（great people）」。

相關文章：【美國示威】「停止資助警隊」是甚麽意思？　美國警隊開支高達千億美元

特朗普稱，目前美國的犯罪率是有史以來最好，他強調，「這是因為我們擁有強大的執法部門，我為他們感到驕傲！」他補充道，雖然近來有一些可怕的事件發生，但他期望確保不會有「壞分子」（bad actors），又認為99%的警員都是「偉大的人」。

相關文章：【美國示威】明市議會擬解散警隊　多數議員表態支持

「佛洛伊德之死」掀起改革美國警隊系統的熱潮，案發地明尼阿波利斯市議會，已經有9位明確宣布支持解散當地警隊，不過當地市長表示拒絕，他稱，「若是改變警隊的執法文化，那我支持；若是改革警隊的主要結構，以改變以往對待黑人和棕色人種的暴力行為，我亦全力支持。但若是完全解散警隊，實在並非我所願。」

美國司法部長巴爾（William Barr）對於此事發表看法稱，執法部門理解非裔對於刑事司法體系的不信任，亦承認在美國歷史的大部分時間裡，法律是具有歧視性的，不過他對於未來的改革持「樂觀」態度。

相關文章：【美國示威】如若解散警隊　暴力與犯罪會否增加？

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撰文 : 國際組

美國 美國司法部 特朗普 巴爾 歧視 請願示威

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