【國泰危機】疫情重創航空業　全球政府紛向航空公司泵水（第二版）

▲ 新冠肺炎打擊全球航空業，多間航空公司陷財困，需要政府出手拯救。

國泰 （00293） 公布，港府牽頭推動涉資約390億元的拯救方案，涉及發行優先股、貸款等融資。 新冠肺炎打擊全球航空業，多間航空公司陷財困，需要政府出手拯救。無獨有偶，法國今日公布150億歐元援助航空業計劃，因在疫情爆發下外遊需求受到顯著衝擊。

法國150億歐元援助航空業

法國最新公布150億歐元（約1311億港元）援助航空業計劃，受惠的包括飛機製造商空中巴士及法航。上述計劃將涉及援助、投資、貸款及擔保，總額包括早前宣布向法航提供的70億歐元援助等。

該計劃包括一個投資基金，初步為5億歐元，目標是達至10億歐元，以促進中型供應商的發展，以及3億歐元的其他援助，以幫助航空航天分包商實現工廠現代化。

法國還將在3年內投資15億歐元，以支持對新的環境友好型航空技術的研究，其中3億歐元將於今年到位。

德國政府斥資90億歐元救漢莎

德國政府上月斥90億歐元（約765億港元）幫助漢莎航空（Lufthansa） 度過危機，這也成為全球疫情大爆發以來，國家政府金援航空公司的最高紀錄。援助方案包括由德國政府持有的國營銀行KfW向漢莎貸款30億歐元。注資後，德國政府將增持漢莎20%股權，並擁有可換股5%加1股的可換股債券。德國政府亦可派兩名董事進入漢莎的顧問委員會。

相關文章：【航空告急】漢莎首季勁蝕21億歐元 今次危機料2023年前難完結

美國斥250億美元救亡

另外，美國航空、達美航空和其他8家航空公司此前也與美國財政部達成救助協議，合共獲得總計250億美元聯邦政府援助。大型航空公司所得的資金，有70%將以現金方式提供，毋須償還；餘下為低息貸款。其中，美國航空宣布稱，從美國的工資支持計劃中獲得58億美元，其中41億美元是直接支持，17億美元以貸款的形式。西南航空也從美國的工資支持計劃中獲得32億美元，其中10億美元是貸款形式。達美航空也表示將獲得54億美元工資支持。援助條件之一是禁止航空公司裁員、強制休假或減免薪，直至10月1日。

星航供股集資

新加坡航空（星SIA）也同樣面對大額虧損。星航早前已在新加坡政府牽頭下，3月底公布88億新加坡元供股、62億新加坡元可換股債券的融資計劃，折合規模達836億港元。據新加坡最新消息，星航周一（8日）完成供股集資、抵押客機，已獲得100億新加坡元（折合558億港元）現金，星航表明，會繼續尋求額外資金。

澳洲政府拒救維珍

不過，當中也有拒絶出手拯救例子，維珍澳航此前向澳洲政府請求14億澳元援助，但遭到拒絕。聯邦政府表明無意購買公司股權。拉美第二大航空公司哥倫比亞航空（Avianca）此前申請破產。哥倫比亞航空表示，公司沒有能力支付到期債券，向哥倫比亞政府申請援助也遭到拒絕。

相關文章：【國泰無薪假】國泰主席：新推3周無薪假、高層減薪最少15% 若無政府救助會倒下

相關文章：【救國泰不救港航】港航：希望能一併考慮 陳茂波：兩公司不能比（第二版）

相關文章：【航空告急】哥倫比亞航空申請破產 全球歷史第二長航空公司

編輯：吳敏芳

（第二版新增法國）