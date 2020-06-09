【國泰危機】疫情重創航空業　全球政府紛向航空公司泵水

▲ 新冠肺炎打擊全球航空業，多間航空公司陷財困，需要政府出手拯救。

太古系的太古 （00019） （00087） 、國泰航空連同國航 （00753） 今早停牌，以侍刊發有關公司內幕消息的公告。消息指，港府會牽頭推動涉資約390億元的拯救方案，涉及發行優先股、貸款等融資。 新冠肺炎打擊全球航空業，多間航空公司陷財困，需要政府出手拯救。

德國政府斥資90億歐元救漢莎

德國政府上月斥90億歐元（約765億港元）幫助漢莎航空（Lufthansa） 度過危機，這也成為全球疫情大爆發以來，國家政府金援航空公司的最高紀錄。援助方案包括由德國政府持有的國營銀行KfW向漢莎貸款30億歐元。注資後，德國政府將增持漢莎20%股權，並擁有可換股5%加1股的可換股債券。德國政府亦可派兩名董事進入漢莎的顧問委員會。

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美國斥250億美元救亡

另外，美國航空、達美航空和其他8家航空公司此前也與美國財政部達成救助協議，合共獲得總計250億美元聯邦政府援助。大型航空公司所得的資金，有70%將以現金方式提供，毋須償還；餘下為低息貸款。其中，美國航空宣布稱，從美國的工資支持計劃中獲得58億美元，其中41億美元是直接支持，17億美元以貸款的形式。西南航空也從美國的工資支持計劃中獲得32億美元，其中10億美元是貸款形式。達美航空也表示將獲得54億美元工資支持。援助條件之一是禁止航空公司裁員、強制休假或減免薪，直至10月1日。

星航供股集資

新加坡航空（星SIA）也同樣面對大額虧損。星航早前已在新加坡政府牽頭下，3月底公布88億新加坡元供股、62億新加坡元可換股債券的融資計劃，折合規模達836億港元。據新加坡最新消息，星航周一（8日）完成供股集資、抵押客機，已獲得100億新加坡元（折合558億港元）現金，星航表明，會繼續尋求額外資金。

澳洲政府拒救維珍

不過，當中也有拒絶出手拯救例子，維珍澳航此前向澳洲政府請求14億澳元援助，但遭到拒絕。聯邦政府表明無意購買公司股權。拉美第二大航空公司哥倫比亞航空（Avianca）此前申請破產。哥倫比亞航空表示，公司沒有能力支付到期債券，向哥倫比亞政府申請援助也遭到拒絕。

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