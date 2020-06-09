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北韓中午起切斷所有南韓通信渠道

環球社會熱點 12:28 2020/06/09

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韓媒報道，從周二（9日）中午起，北韓會切斷韓朝之間的所有通信聯絡渠道。

北韓、南韓關係因據稱南韓有脫北者派發反朝傳單而越趨緊張。韓媒報道，從周二（9日）中午起，北韓會切斷韓朝之間的所有通信聯絡渠道，所有「對韓工作」改為「對敵工作」，並視南韓為「敵人」。

據朝中社報道，從周二（9日）中午12時起，韓朝官方通過朝韓聯絡辦公室維持的通信聯絡渠道、朝韓軍方之間的東西海通信線路和通信聯絡試點線路、勞動黨中央委員會總部大樓和青瓦臺之間的熱線將全面被關閉。

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報道稱，金與正於4日表示，強烈譴責脫北者從韓方向朝方散佈反朝傳單，韓方若不就有關人員散佈反朝傳單的行為採取相應措施，將面臨開城工業園區被拆除，朝韓聯絡辦公室被關閉，或朝韓軍事協議被解除的局面。

報道指出，金與正和金英哲強調將「對韓工作」改為「對敵工作」的重要性，審議了各階段「對敵工作」計劃，並下達了全面關閉朝韓間所有通信聯絡渠道的指示；北韓不會再與南韓坐下來談判，雙方也沒有任何問題可以探討。
切斷溝通渠道只是第一項行動，據北韓勞動黨機關報《勞動新聞》報道，預計朝方還會採取後續行動。

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分析認為，繼關閉韓朝之間的所有通信聯絡渠道後，北韓還有可能提出廢除韓朝《九一九軍事協議》等要求。

記者：葉芷樺
 

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