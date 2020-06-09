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【南北韓關係】北韓中午切斷與南韓通信渠道 南韓打電話無人聽？

環球社會熱點 16:41 2020/06/09

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韓媒報道，從周二（9日）中午起，北韓會切斷韓朝之間的所有通信聯絡渠道。

北韓、南韓關係因據稱南韓有脫北者派發反朝傳單而越趨緊張。韓媒報道，從周二（9日）中午起，北韓會切斷韓朝之間的所有通信聯絡渠道，所有「對韓工作」改為「對敵工作」，並視南韓為「敵人」。

據朝中社報道，從周二（9日）中午12時起，北韓官方切斷全部與韓國的通信聯絡渠道。南韓統一部早上起撥打朝方電話、至中午後再嘗試以通話與北韓聯絡，但北韓都未有接聽，是兩韓自前年重建聯絡渠道後，北韓首次未有接聽電話。

韓媒報道，從周二（9日）中午起，北韓會切斷韓朝之間的所有通信聯絡渠道。

韓聯社報道，韓方工作人員撥打電話時，電話響起接通的聲響，只是對方未有人接聽，未知北韓有否切斷聯絡熱線。統一部促請朝方根據協定維持南北韓之間的基本通信渠道。

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北韓早前因應脫北者在邊境散佈反朝傳單，遂將「對韓工作」改為「對敵工作」，並下令全面關閉兩韓之間所有通信聯絡渠道。據北韓勞動黨機關報《勞動新聞》報道，預計朝方還會採取後續行動。

分析認為，繼關閉韓朝之間的所有通信聯絡渠道後，北韓還有可能提出廢除韓朝《九一九軍事協議》等要求。

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記者：葉芷樺

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