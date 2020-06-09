【美股期貨】道指期貨跌逾300點　航空股盤前挫美國航空跌近一成

▲ 【美股期貨】美股3大指數期貨個別發展 道指期貨偏軟

美股隔晚造好，市場受美國經濟重啟樂觀情緒帶動，道指升逾400點，標指更收復2020年的全部失地。美股期貨今早欠方向，個別發展，午後美股3大指數期貨齊齊向下，其中道指期貨跌逾300點。

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【18：08】道指期貨盤前跌343點，報27187點。航空相關股盤前皆見回吐，波音（美：BA）跌3.3%、美國航空（American Airlines，美：AAL）挫9.6%。

【16：49】道指期貨跌348點，報27179點；標指期貨跌34點，報3193點；納指期貨跌63點，報9821點。

【16：49】瑞幸咖啡（美︰LK）盤前跌幅大至近17%，報4.81美元。

【16：49】美國4大航空公司向下，聯合航空（United Airlines，美：UAL）盤前跌9%；達美航空（Delta Airlines，美：DAL）盤前跌9.5%；美國航空（American Airlines，美：AAL）盤前跌10.8%；西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）盤前跌6.4%。

【16：40】瑞幸咖啡（美︰LK）盤前轉跌3.1%，報4.66美元。

【16：26】道指期貨跌幅擴大至逾200點， 道指期貨跌217點，報27310點；標指期貨跌25點，報3202點；納指期貨跌38點，報9846點。

【16：20】京東 （新上市編號：09618） 於本港招股，京東（美：JD）美股盤前跌1.8美元，報58.11美元。網易（美：NTES）盤前暫無升跌，報409.13美元。

【16：20】瑞幸咖啡（美︰LK）盤前升1%；昨日瑞幸咖啡盤中一度觸及兩次熔斷，最終跌12.7%。

【16：00】美股期貨午後向下，道指期貨跌174點，報27353點；標指期貨跌21點，報3206點；納指期貨跌24點，報9860點。

【12：00】道指期貨跌12點，報27515點；標指期貨跌5點，報3222點；納指期貨升1點，報9886點。

美股周一延續強勢，紐約市展開首階段解封，市場受美國經濟重啟樂觀情緒帶動，道指升461點，報27572點，升幅1.7%；標指升38點，報3232點，升幅1.2%，收復2020年的全部失地；納指升110點，報9924點，升幅1.1%，即市曾創9927點新高。

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責任編輯︰梁浩碩