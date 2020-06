【美國示威】拒解散警隊 明市市長撐重組

美國因黑人被白人警察壓頸制伏後身亡,掀起席捲全國的示威浪潮,持續兩周。示威者倡議減少警隊撥款甚至解散警隊,部分州分投票通過動議;而在案發的明尼蘇達州明尼阿波利斯市市長弗雷表示,拒絕解散警隊。

美國有線電視新聞網(CNN)報道,明尼阿波利斯市市長弗雷(Jacob Frey)表示:

「若是改變警隊的執勤文化,那我支持。若是大刀闊斧改革(警隊)的結構,以改變以往對待黑人和棕色人種的殘暴,我自當全力支持。但若是解散警隊,實非我所願。」

("If we're talking about massive cultural shift in the way our police department does business, I'm on board. If we're talking about major structural reform that pushes back on the horrid nature of how our police departments have treated black and brown communities, I am fully on board. If we're talking about abolishing the entire police department, I was honest, that's not where I am.")