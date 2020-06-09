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【美國示威】拒解散警隊 明市市長撐重組

環球社會熱點 12:07 2020/06/09

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明尼蘇達州明尼阿波利斯市市長弗雷表示，拒絕解散警隊。

美國因黑人被白人警察壓頸制伏後身亡，掀起席捲全國的示威浪潮，持續兩周。示威者倡議減少警隊撥款甚至解散警隊，部分州分投票通過動議；而在案發的明尼蘇達州明尼阿波利斯市市長弗雷表示，拒絕解散警隊。

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【美國示威】「警員受傷主流傳媒不報」 前法官質疑不中立

美國有線電視新聞網（CNN）報道，明尼阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）表示：

「若是改變警隊的執勤文化，那我支持。若是大刀闊斧改革（警隊）的結構，以改變以往對待黑人和棕色人種的殘暴，我自當全力支持。但若是解散警隊，實非我所願。」

（"If we're talking about massive cultural shift in the way our police department does business, I'm on board. If we're talking about major structural reform that pushes back on the horrid nature of how our police departments have treated black and brown communities, I am fully on board. If we're talking about abolishing the entire police department, I was honest, that's not where I am."）

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【美國示威】圖表稱黑人遭施暴後股市升 霍士新聞捱轟

德克薩斯州休斯敦市的警察局長阿塞维多（ Art Acevedo ）周一（8日）接受CNN訪問表示，「解散警察沒有任何意義」，以減少撥款換取改革、剔除警隊中的害群之馬，恐造成警察服務的真空期，有危社區治安。

亞特蘭大市長、民主黨人博頓斯（Keisha Lance Bottoms）表明，解散警隊非亞特蘭大的解解決方案。

記者：葉芷樺

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