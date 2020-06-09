【金價走勢】瑞信：金價基本面強勁　上調金礦股目標價

▲ 瑞信指金價基本面強勁，看好中國金礦企業。

瑞信報告指，當前金價基本面強勁，表現為低或甚至為負利率、美元疲弱及通貨膨脹壓力，因而全年金價預測從每安士1570美元升至1701美元。同時，也上調3隻純黃金股份的目標價及盈利預測，以反映金價上升，包括山東黃金（01787）、紫金礦業（02899）及招金（01818）。

該行對3家中國金礦企業維持「跑贏大市」評級，並將山東黃金目標價，從26元上升至28元；紫金礦業目標價由4元上升至4.2元；招金目標價由12元上升至13元。

瑞信表示，世界黃金協會最新數據顯示，今年首季全球黃金需求按年增加1%；截至5月底，黃金ETF持有量達到1億安士，按年升4成，按月增多4%，反映黃金投資性需求強勁。此外，自3月底美國十年債券息率低於1%，且上周美元指數跌穿3月最低位96.9。

該行指出，目前失業率開始下降，反映經濟出現重啟跡象，或對金價產生壓力。但相信在長期寬鬆的貨幣政策及低息環境下，金價得到支持。

3隻金礦股早段均高開，惟後市乏力，紫金礦業升幅縮窄至0.61%，報3.28元；招金微倒跌0.18%，報8.72元；山東黃金挫2%，報22.1元。

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編輯：陳華