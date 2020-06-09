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【全民追蹤】新加坡擬推全民戴追蹤設備　3萬人網上聯署反對

環球政經 11:51 2020/06/09

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多國的新冠肺炎疫情放緩，部分國家陸續解封，但為避免新一波疫情爆發，新加坡擬推出全民佩戴位置追蹤設備計劃，以追踪和遏制病毒在社區傳播。有國民擔心此舉侵犯個人私隱，在網上發起聯署。在過去的周末，約有3萬人聯署反對有關措施。

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新加坡早前已因防疫需要研發出手機應用程式TraceTogether，利用手機藍牙技術，協助辨別新冠肺炎確診患者的潛在密切接觸者，但效果未如理想，因應用程式未能在iOS系統上運作，難推廣至全民使用。

新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）上月接受澳洲天空新聞頻道 （Sky News Australia）訪問時表示，擬推出的智能穿戴裝置可使用電池供電，會設有掛繩，方便民眾戴在身上，也可讓民眾放在手袋内，他亦強調設備不會收集個人資料。

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撰文 : 鄺庭芳

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