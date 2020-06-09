封城措施救了5.3億人 研究稱可遏制疫情擴散

▲ 國際科學期刊《自然》發表一篇研究，指全球6個國家採取封城的措施應對疫情，有助約5.3億人免受新冠病毒感染。

全球多國的新冠肺炎都有放緩趨勢，全球約有700萬人確診，超過40萬人死亡。國際科學期刊《自然》（Nature）發表一篇研究，指全球6個國家採取封城的措施應對疫情，有助約5.3億人免受新冠病毒感染。

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有關研究於周一（8日）發表，研究團隊收集中國、南韓、意大利、伊朗、法國和美國這6個國家，針對新冠疫情部署的封城等公共衛生措施，評估這些措施對各國感染增長率的影響。

研究團隊指出，如上述國家未有採取封城等措施，會再多6180萬人確診，再加上未能診斷的實際感染人數，料會再多5.31億人感染新冠肺炎。

各國如不採取封城等措施的影響人數 國家 估計新增確診人數 估計新增感染總人數 中國 3,700萬 2.85億 南韓 1,150萬 3,800萬 意大利 210萬 4,900萬 伊朗 500萬 5,400萬 法國 140萬 4,500萬 美國 480萬 6,000萬 總數： 5.31億

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研究發現，居家令、停工停產和封城的效果最明顯。旅行限制和聚會禁令在意大利和伊朗的成效也不錯，但在美國的作用不大。研究同時指出，未有充足證據表明停課有明顯效果。

研究團隊表示，大部分措施都需時約三周才能完全發揮作用，指目前部分國家正放寬措施，預計如疫情再次大規模傳播，也會在兩至三周内出現信號。

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《自然》期刊的另一項研究，對包括英國、西班牙、意大利等11個歐洲國家的數據進行分析，指出封城、停課等非藥物治療措施（non-pharmaceutical measures），僅在歐洲就已拯救310萬人免受感染。 研究團隊成員巴特（Samir Bhatt）表示，研究數據表明如各國不採取封城等措施，新冠肺炎的死亡人數可能會更多，建議各國現在應謹慎考慮，對疫情受控所需要的持續措施。

責任編輯：鄭錦玲

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