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【華為危機】拆解華為平板MatePad Pro　美國零件只佔2%

科技 11:31 2020/06/09

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近日有內地網站就拆解旗艦級Android平板，發現零件主要來自中國大陸和日本廠商，而來自美國的零件只佔整體的2%。

華為是全球最大的電信設備製造商，又是第二大智能手機製造商，自從華為被美國列入黑名單後，不少零件或軟件都無法從美國進行採購，因此其產品所使用的零件來源一直備受關注。近日有內地網站就拆解旗艦級Android平板，發現零件主要來自中國大陸和日本廠商，亦有韓國、德國、荷蘭和奧地利供應商的零件。

【美國制裁】美國限制華為晶片供應　高通或成受惠者？

【華為產品】華為夥Devialet推出無綫音響Sound X　售2,199元

據內地媒體報道，早前上市的華為旗艦級平板MatePad Pro，在仔細拆解後發現，在1,411件零件當中，來自美國的零件數量只有28件，佔整體2%，成本為4.6%，主要是電源視頻輔助集成電路。

研究發現，最大部分零件來自日本，總共有1,148件，佔整體81.4%，但成本同樣只佔4.6%；而韓國提供的零件只有3件，佔整體0.2%，但成本佔15.7%。至於由中國提供的零件，總數是225件，佔整體15.9%，但其物料成本卻佔最多，高達71%，主要為主控晶片、非電子器件，連接器和屏幕等。

早前上市的華為旗艦級平板MatePad Pro，在仔細拆解後發現，在1,411件零件當中，來自美國的零件數量只有28件。

【美國制裁】傳華為囤積美國晶片撐2年　分析指用途不大

內地媒體指，華為在面對美國禁令的同時，一方面在寬限期前努力囤積零件，另一方面亦開始積極尋找韓國的設備以取代美國的設備。而當美國對中國半導體行業的打壓愈來愈嚴厲，中國本土企業「去美化」的進程就自然會愈快速。

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責任編輯：施雯雯

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