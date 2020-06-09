【美國示威】「警員受傷主流傳媒不報」 前法官質疑不中立

▲ 美國示威持續，曾任法官的霍士主持質疑，傳媒很少報道警員受傷。

美國非裔男子被警壓頸後死亡的事件，引發全國騷亂，聲討警隊的聲音鋪天蓋地。惟有曾任法官的霍士節目主持人質疑，傳媒不報道警員傷情，有欠中立。紐約警隊前一哥透露，警方士氣跌至谷底，正醞釀離職潮。

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曾任法官的霍士新聞（Fox News）節目主持皮羅（Jeanine Pirro）在節目中質疑，示威衝突中亦有警員受傷，卻難以取得傳媒關注，質問「有多少警員在醫院而主流傳媒是不報道的（How many police officers are in the hospital right now that the mainstream media is not talking about?）。」

獲邀到節目的前警隊一哥克里克（Bernard Kerik）為此解畫，指受傷的警員數目，已達到超過300人，部分人要送院治理。

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紐約的示威衝突中，警員多次成為被攻擊目標，有人駕車撞向警員，早前布魯克斯（Bronx）發生警員被圍毆事件，亦有警員被磚頭擲中受傷。

今輪示威浪潮，重挫警隊士氣，克里克透露，據他所聽聞，至少有600名警員計劃辭職或退休，部分已經遞信，他形容情況是瘋狂（insane）。

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前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）認為，襲警情況應更早被阻止，他稱連日來不斷有人搶劫、擲氣油彈、燒車，有警員受傷送院，卻未有作出重大拘捕，他質疑市長白思豪（Bill de Blasio）無能，應該辭職。

連場示威，源於美國根深柢固的種族歧視及警暴問題，美國警方慣於使用致命武力，據統計，美國警方去年平均每日殺3人。雖有大批民眾被殺，但涉事警員99%情況下不被檢控，長年積累深層次矛盾，今次再一次爆發。

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責任編輯：文青青

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