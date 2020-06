【美國示威】「警員受傷主流傳媒不報」 前法官質疑不中立

▲ 美國示威持續,曾任法官的霍士主持質疑,傳媒很少報道警員受傷。

美國非裔男子被警壓頸後死亡的事件,引發全國騷亂,聲討警隊的聲音鋪天蓋地。惟有曾任法官的霍士節目主持人質疑,傳媒不報道警員傷情,有欠中立。紐約警隊前一哥透露,警方士氣跌至谷底,正醞釀離職潮。

【美國示威】西雅圖男子開車撞示威人群 槍擊1人

【美國示威】特朗普擬就種族議題全國演說 盼平息民憤

曾任法官的霍士新聞(Fox News)節目主持皮羅(Jeanine Pirro)在節目中質疑,示威衝突中亦有警員受傷,卻難以取得傳媒關注,質問「有多少警員在醫院而主流傳媒是不報道的(How many police officers are in the hospital right now that the mainstream media is not talking about?)。」

獲邀到節目的前警隊一哥克里克(Bernard Kerik)為此解畫,指受傷的警員數目,已達到超過300人,部分人要送院治理。

【美國示威】美國解散警隊甚麼意思 有罪案怎辦?

【美國示威】市議員:夠票解散警隊 推終止撥款案

紐約的示威衝突中,警員多次成為被攻擊目標,有人駕車撞向警員,早前布魯克斯(Bronx)發生警員被圍毆事件,亦有警員被磚頭擲中受傷。

今輪示威浪潮,重挫警隊士氣,克里克透露,據他所聽聞,至少有600名警員計劃辭職或退休,部分已經遞信,他形容情況是瘋狂(insane)。

【美國示威】圖表稱黑人遭施暴後股市升 霍士新聞捱轟

前紐約市長朱利亞尼(Rudy Giuliani)認為,襲警情況應更早被阻止,他稱連日來不斷有人搶劫、擲氣油彈、燒車,有警員受傷送院,卻未有作出重大拘捕,他質疑市長白思豪(Bill de Blasio)無能,應該辭職。

連場示威,源於美國根深柢固的種族歧視及警暴問題,美國警方慣於使用致命武力,據統計,美國警方去年平均每日殺3人。雖有大批民眾被殺,但涉事警員99%情況下不被檢控,長年積累深層次矛盾,今次再一次爆發。

【美國示威】特朗普叫大家睇信:示威者係恐怖分子

【美國示威】案發城市損失近4.3億 遭大肆搶掠縱火

責任編輯:文青青

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品