【反警暴示威】法國禁警察鎖喉 稱對種族歧視零容忍

▲ 【反警暴示威】法國禁警察鎖喉 對種族歧視零容忍

美國反警暴示威潮蔓延至歐洲，法國巴黎大批民眾上街抗議警察使用不當武力。法國內政部表示，對警隊存種族歧視「零容忍」，將禁止警察以鎖喉方式制服疑犯，在警察與憲兵學校也不會教授這個方法。

法國在2016年亦發生過類似「弗洛伊德之死」的事件，美國示威浪潮重燃法國國內爭議。法國監警機構指，去年收到1500宗投訴，當中有一半是不滿警察使用過度武力。

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內政部長卡斯塔內（Christophe Castaner）周一（8日）宣布，將禁止警察鎖喉，並形容以這方式制服疑犯「有危險」。他又承諾，改革警察紀律檢查委員會及執法、傳訊方式。

卡斯塔內續稱，最近幾周有太多警官「未能履行職責」，其中有幾宗涉及種族歧視性言論，單是譴責並不足夠，必須打擊。

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惟警察工會質疑新禁令損害警察形象。工會Unsa-Police認為，此舉會給人壞印象，像是「除了警察，每個人都很好，警察很卑鄙」。聯盟工會（Alliance Union）則擔心，警察制服疑犯時會淪「街頭鬥毆」，或需使用配槍。

前總理瓦爾斯（Manuel Valls）相信，警察不是種族主義者，而是種族主義、反猶主義和暴力行為充斥社會，警隊「不幸地未能逃脫這些指控」。

總統馬克龍（Emmanuel Macron）周日（7日）與卡斯塔內和總理菲利普（Edouard Philippe）會面，促請他們加快改革警隊。法國多個城市在當日約有2.3萬人上街，為受害疑犯爭取權益。

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記者：鄧燕君