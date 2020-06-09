【國泰重組】國泰傳獲港府支援　星航獲政府牽頭融資擬集逾800億港元

▲ 新加坡航空同樣受新冠病毒疫情重創，早前獲政府牽頭完成大額融資。

新冠肺炎疫情衝擊下，全球航空公司重創，多地政府出手支援當地航空公司，國泰航空 （00293） 、太古 （00019） 、中國國航 （00753） 今早齊宣布停牌，最新傳出港府擬出手財政支援國泰，港府會在下午交代。

港府早前聯合機管局購買本地航空公司機票、減免機場費用等方式支援國泰，惟國泰多次公開聲明，希望有與現時危機相稱的支援。

國泰航空陷於苦戰，亞太區內另一國際航空公司-新加坡航空（星SIA）也同樣面對大額虧損。星航早前已在新加坡政府牽頭下，3月底公布88億新加坡元供股、62億新加坡元可換股債券的融資計劃，折合規模達836億港元。

據新加坡最新消息，星航周一（8日）完成供股集資、抵押客機，已獲得100億新加坡元（折合558億港元）現金，星航表明，會繼續尋求額外資金。

至今年3月底財政年度，新加坡航空全年虧損2.12億新加坡元，較前一年盈利6.83億新加坡元急轉差。單計今年1月至3月，季度虧損達7.21億新加坡元（折合約39.3億港元）。

國泰早前表示，單計自營的國泰和國泰港龍，首4個月虧損45億港元。

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