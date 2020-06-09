【國泰危機】港府泵水救亡　一文看國泰近年業績如何走樣

▲ 國泰近年漸漸走出原油對沖陰霾，業績本已見曙光，惟去年的社會運動，加上今年疫情，再令國泰跌入谷底。

新冠肺炎在全球大流行，多國家為抗疫鎖國封城，航空業停擺，全球多間航空公司陷財困，部分更宣布破產。國泰中午公告，香港政府牽頭推動涉資390億元的拯救方案，涉及發行優先股、供股和貸款。國泰近年漸漸走出原油對沖陰霾，業績本已見曙光，惟去年的社會運動，加上今年疫情，再令國泰跌入谷底。

國泰近年屢受燃油對沖虧損拖累，2014年至18年燃油對沖虧損累計近258億元。單計2015年、2016年，國泰每年各錄85億元巨額對沖虧損。這更成為業績見紅的主因。在2016年及2017年，國泰業績虧損分別達5.75億元及12.6億元。直至近年燃油對沖虧損減少，國泰才恢復盈利。

年度 燃油對沖虧損（元） 股東應佔溢利/虧損（元） 2014 9.1億 31.5億 2015 84.7億 60億 2016 84.6億 -5.75億 2017 63.8億 -12.59億 2018 14.5億 23.45億 2019 1.0億 16.91億

受反修例運動影響，國泰去年底已宣布削減今年運力，由按年增長3.1%降至下跌1.4%。據國泰11月資料，今年燃油對沖合約覆蓋35%至36%，已反映運力降低影響。然而，疫情爆發，令客運運力一削再削，以國泰2月至5月削減4成運力計算，上半年燃油使用量只會有預先估計的73%，燃油對沖覆蓋使用量將由現時估計的35%，進一步推升至48%。

受累疫情，全球經濟活動停擺，原油需求大減，國際油價再度崩盤。即使IATA（國際航空運輸協會）預計，油價下跌可輕微減輕航空公司受疫情影響，但國泰似乎再一次承受「低油價詛咒」。

根據2019年業績報告，截至去年12月底止，國泰手持現金達88.8億元。然而，在收入大減下，國泰難一直燒錢。今年3月，國泰與中銀航空租賃 （02588） 建立飛機銷售協議及飛機售後租回協議，出售6架新波音777-300ER飛機，總作價為7.03億美元（約54億港元），並會向中銀航空租賃售後租回相關飛機，交易所得款項將用作一般營運資金。當時已有市場人士解讀為國泰賣飛機救亡。

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