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【宏觀中國】做好四大對冲　中國財政擴張超11萬億

股樓投資 11:55 2020/06/09

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中國財政政策逐步發力，規模力追歐美國家的財政刺激計劃。據內地報道，今年中國政府的赤字規模約3.76萬億元（人民幣，下同），相當於赤字率升至3.6%以上，再加上地方專項債、抗疫特別國債，由預算穩定基金調入資金等，資金加總將超過11萬億元。

相關文章：【宏觀中國】加碼發債撐住經濟　地方債發行創單月新高

隨着疫情緩和、經濟解封，中國政府開始發力以財政措施刺激經濟，藉此對冲疫情對經濟的影響。引述《21世紀經濟報道》，在北京召開全國財政廳局長會議上的數字顯示，2020年中國赤字規模達3.76萬億、另地方政府專項債券3.75萬億元、抗疫特別國債1萬億元，單單政府債券規模已達到8.51萬億元。同時，當局也透過盤活財政結轉結餘，從預算穩定基金調入資金等，籌措約3萬億元，合共超過11萬億元的資金，可謂力度空前。

相關文章：【宏觀中國】疫情經濟皆好轉　為何大行看淡人民幣

當局也具體說明，這些資金會集中用於做好四項對冲。一）增加政府投資，對冲經濟下行壓力；二）加大減稅降費力度，對冲企業經營困難；三）加大轉移支付力度，對冲基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）；四）加強預算平衡，對冲疫情減收影響。

相關文章：【國泰告急】傳政府出手救國泰　形式及金額最快下午公布

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撰文 : 林衛

中國 中國財政部 財政政策

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