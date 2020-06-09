特殊轉移支付機制的三大發力點

用好特殊轉移支付機制，關鍵在於聚焦三個方向。從施策方向來看，相對有限的政策空間亟待優先紓困中國經濟社會的短板領域，以支撐經濟的持續迴圈和自我修復。從施策方式來看，不同短板領域需要對症下藥、直達痛點，並最大限度地打通多項政策工具，形成政策合力。由此，筆者預測，以下三個方向將成為特殊轉移支付機制的關鍵發力點：

第一，農村農民。基於兩方面因素，保障農村民生是特殊轉移支付機制的優先項。本次疫情對農村民生的衝擊大於城市。2020年一季度，全國農村人均可支配收入的同比增速為-4.7%，較城市多減0.8個百分點，逆轉了此前維持多年的增速優勢。同時，一季度農民工數量同比縮減30.6%，收入下滑7.9%，料將對年內農村收入產生持續拖累。考慮到農村經濟缺少自行創造就業的能力，以工代賑料將成為這一領域的主力措施：一方面有助於為返鄉農民工就近提供崗位，另一方面則有利於補上國土綜合治理、農村公共服務設施建設的歷史短板，為新一輪的農地制度改革、新型城鎮化建設提供支援。

第二，產業短板。據資料分析，當前中國經濟的修復呈現差異化格局，內需驅動產業快於外需驅動產業，大企業快於中小微企業。由此，外貿產業鏈條以及低端服務業內的中小微企業，料將成為年內中國產業體系中最薄弱的環節，亟待通過擴大普惠小微信用貸款投放，進行針對性紓困。通過本次特殊轉移支付機制，財政資金有望着力加強政府性擔保機制，補足資本金和風險「補償池」。這不僅有助於擴大融資擔保機制的放大倍數，也將改善風險分擔機制，啟動金融機構的信貸投放意願，從而與貨幣政策的直達性工具產生協同，撬動數倍於政策資金投入的普惠小微信貸，強化救濟紓困效果。

第三，弱勢人群。從歷史經驗來看，大規模疫情對居民部門的衝擊具有非對稱性，弱勢人群受到的衝擊更為劇烈且持久。為了對沖非對稱影響，本次特殊轉移支付機制亟需加大對弱勢人群的紓困力度。除了提供補助等直接「輸血」管道外，這一領域的紓困政策需要與數位經濟的下沉相結合，形成穩定「造血」機制。借助特殊轉移支付機制，為弱勢人群大規模提供接入數位經濟的基本設備、技能和管道，定向減免移動互聯網費用，並加速基層治理的數位化、智慧化轉型，助力弱勢人群分享疫情後數字經濟興起在社會基層所催生的新崗位、新業態、新機遇。