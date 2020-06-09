【趣話財經】收復25000點好威威？　香港連馬來西亞都不如

昨晚美國標普500指數收復今年失地，納指更早已創歷史新高，今早紐西蘭50指數及馬來西亞吉隆坡綜合指數亦一度扭轉今年以來的跌勢。不過，香港恒生指數收復25000點好似好威威，仍然較今年初跌11%，因為用聯繫匯率，所以美元計都係大約11%。

翻查今年全球「收復失地」股市，當中自然以放水放得最勁的美股為首。馬來西亞同紐西蘭股市今日高開低走，暫時年初至今輕微下跌約1%，以美元計就跌5.1%同4.9%；至於中國滬深300指數就跌1.2%，以美元計跌2.8%，韓國本地貨幣及美元計分別跌0.4%及3.9%，而日本就係2.4%及1.8%。歐洲股市普遍跌逾一成，德國表現最強，指數年初至今以本地貨幣或美元計都係跌4.4%及4%。

所以環顧全球市場，香港年初至今就相當落後，唔知今個月有無得追番呢？

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機