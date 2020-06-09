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【趣話財經】內房呢邊銷售回暖　另一邊出現破產潮？

股樓投資 10:59 2020/06/09

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內地房地產市場受疫情一定影響，但在電商賣房、疫情受控之下，銷售逐步返回正軌。不過，翻查人民法院公告網，截至上星期，今年內房企業破產數目已達到208間，與去年同期大約相符，超過2018年上半年的177間。

以為內房只是「供給側」改革，出事的只是小型企業？近期一些排行較前的房地產企業，亦因為資金鏈問題，要靠出售項目或股權，當中不乏A股上市公司包括泰禾集團（深：0000732）、新湖中寶（滬：600208），雖然距離破產有一段距離，都敲響了警鐘。

實際上，內房上年同今年融資並不容易，特別是中小房企。筆者手上沒有中小房企數據，但根據CRIC統計的80間房企，去年融資成本7.47%，即使是銷售50強融資成本都明顯提高，融資利率超過10%的比比皆是，中小型房企就更難了。

難怪之前萬科 （02202） 號稱是「活下去」，而近100日有10間內房公司黎香港上市啦﹗

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撰文 : 謝克迪, CFA

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