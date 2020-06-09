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【美股也瘋狂】頁岩油商一夜爆升近兩倍　收市後傳擬申請破產

環球政經 16:24 2020/06/09

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美國第三大天然氣生產商、頁岩油開發商Chesapeake Energy在過去數周一直傳出瀕臨破產，其股價從上周一（8日）開市不到25美元，一夜爆升兩倍至69.92美元，惟收市後傳出準備申請破產，導致股價再在延長交易時段挫逾40%。

相關文章：OPEC+同意延長減產至7月底 沙特大幅上調原油售價

彭博報道，Chesapeake現時欠下約90億美元債務，正進行一項重組協議談判。根據該協議，持有FILO定期貸款的優先債權人將在該公司破產時，獲得大多數股權。Chesapeake目前亦正在討論是否省略6月15日到期支付的利息，並與債權人開始談判寬限期。

十多年前的Chesapeake是一間價值375億美元的能源業巨頭，但長時間積累數十億美元的垃圾債務，加上疫情嚴重打擊能源需求，最終在天然氣供應過剩下，觸發破產危機。

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