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【又抵制Apple】中企員工買IPhone將被扣花紅　用華為手機獲千元補貼

環球政經 23:26 2020/06/09

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中美兩國大打科技戰，美國政府上月擴大對華為出口禁令後，有中國企業發起抵制美國產品行動，鼓勵員工「撐國貨」。

據報，西安市某公司6月4日向全體員工發出通知，指當日起至今年年底，若購買iPhone或與美國有關品牌的汽車，將被扣除6個月表現獎金；相反，如果購買華為手機將獲得100元人民幣獎勵，購買國產汽車更可獲1000元獎勵。　

 

相關文章：【中美角力】憂遭美禁令擴大 傳華為要求三星海力士確保晶片供應

鎮江市馳能電氣公司上月亦有發出類似通知，員工5月起購買和使用華為手機，可獲1000元補貼，不過購買iPhone的話，年終獎金將被調低。該公司又在通知中，用「無賴下流」來斥責美國對華為採取的行動。

在華為創辦人任正非女兒孟晚舟2018年在加拿大被捕的時候，中國也出現類似抵制美國產品、聲援華為的行動，當時深圳夢派科技集團發出公告稱，員工若購買iPhone，將按照市場價格給予100%的處罰，購買華為和中興手機則可獲得15%補貼；除了規定員工購買手機之外，該公司還規定所有產品設計，優先使用華為旗下海思半導體的晶片。

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