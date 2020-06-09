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日媒：資金逃離中港　中國富豪搶購日本旅館　

環球政經 22:53 2020/06/09

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《日本產經新聞》報道，受新冠肺炎疫情影響，不少日本旅館陷入經營危機，冀以低價脫手紓困，近期就有大量中國買家透過日本代理，以視像形式物色購入當地旅館。

報道指出，目前價格下滑日本房地產相當受中國買家青睞，因收購日本旅館不但可以取得營業許可，還能拿到日本簽證，本月初已有日本地產代理透過視像形式，與中國商人洽談出售旅館，其中以箱根、伊豆、熱海和富士山周邊的日式旅館最具人氣。

相關送章：憂國安風險 英國擬立新法打擊外資併購

報道又指，中國富豪購買日本旅館的情況始於去年香港反送中活動，而上月中國推動在香港推動國安法立法，這些富豪在日本透過代理到現場物色旅館的情況大增；而另一方面，日本酒店業界人士表示，在去年秋天受到颱風影響下訪日旅客已經大減，加上疫情衝擊，旅館入住率已按年減九成，因此希望出售旅館暫時紓困。

中國買家狂掃日本資產的現象早已引起當地擔憂，時任《日本產經新聞》主筆宮本雅史在2017年出版《被爆買的日本領土》一書，質疑北海道可能成中國第32省，因北海道已有513個東京巨蛋大小的土地被中國人收購，惹人擔憂或會演變為國家安全問題。

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