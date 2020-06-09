【美國示威】民調：八成美國人認為國家失控

全美各地爆發反警暴示威，最新一項的民意調查顯示， 8成美國登記選民普遍認為國家的局勢已經失控，只有15%的選民認為情況受控。

《華爾街日報》和美國全國廣播公司新聞頻道（NBC） 在5月28日至6月2日期間 聯合進行民調， 共邀請1千名選民受訪。民調顯示， 若以支持的黨派劃分，逾9成民主黨人、近7成的共和黨人及近8成獨立人士，皆都認同美國目前情況失控。

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另外，近6成選民表示與示威遊行相比，黑人弗洛伊德的死和警察的行動令他們更加困擾，只有27%的人表示更擔心目前美國出現的抗議活動。此問題上黨派有較大分歧，約8成 民主黨人和近6成獨立人士認為他們更受弗洛伊德的死困擾，但只有近3成共和黨人表示認同。

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而在有關新冠病毒疫情的問題上，逾 6成人說他們非常或有點擔心自己或家人受感染，人數 較4月的調查時下降約一成。 同時，有46%的受訪者表示，他們認為經濟狀況很差，這是自2012年9月以來，在此問題上出現過最高百分比。餘下民眾之中，31%的人稱經濟狀況一般，只有17%的人認為良好。

美國11月舉行總統大選，但美國示威和疫情對特朗普民意的影響甚微。民調顯示，45%美國人認可特朗普的工作表現，較4月份輕微下跌一個百分點。目前特朗普的支持率仍然落後民主黨總統候選人拜登7個百分點，分別為42%和49%。

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