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不滿脫北者空投文宣　北韓全面切斷兩韓通訊渠道

環球政經 11:35 2020/06/09

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北韓官媒朝中社報道，從中午起全面關閉兩韓之間的通訊聯絡渠道，包括北韓勞動黨與南韓青瓦台熱線、兩地聯絡辦公室及軍方通信線路。

據悉，這是北韓勞動黨第一副部長、​領導人金正恩的胞妹金與正，以及黨中央委副委員長金英哲，在前一天對南韓工作總結會議中下達的指示。報道指北韓決心切斷與南韓的所有接觸、摒棄所有不必要之事，此舉只是第一步，並已得出結論，沒有必要與南韓當局談判，亦沒有需要與他們討論任何問題。

較早時，金與正強烈譴責南韓縱容脫北者從境外空投反北韓​文宣，威脅若不採取措施，將廢除雙方簽訂的軍事協議，並關閉雙方之間跨境的聯絡辦公室。

南北韓2018年4月元首會談後簽署《板門店宣言》設立「兩韓聯絡辦公室」，同年9月啟用至今。上周五（5日）北韓單方面宣布關閉辦事處，昨日（8日）南韓致電北韓時無人接聽，是自辦事處啟用後近兩年以來首次，同日下午5時北韓一方照常接聽南韓的電話，不過未提及拒接一事。

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