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【竊取私隱】一個手機App　10分鐘存取相簿2.5萬次

環球政經 11:01 2020/06/09

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手機應用程式竊取用戶資料的情況一直備受關注，內地有手機推出新功能，可以查閱手機內已下載應用程式的運作過程，有用家發現很多應用程式都會頻繁自動開啟，並讀取手機資訊。

其他文章：中國萬達集團控 迪士尼劇集《WandaVision》侵版權

其他文章：中國內地畢業生難就業　專家鼓勵再讀兩年大學

據央視報道，內地的教學應用程式「優學院2.0」，在10多分鐘自動存取手機照片和文件近25,000次。另一款辦工應用程式「TIM」，在1小時內自動開啟7,000次，並長期讀取手機內的通訊錄。

其他社交、辦工及娛樂用應用程式，均存在同樣問題，例如「拼多多」、「美圖秀秀」都會有多次自動開啟的情況。有更多網友發現，例如「全民k歌」、遊戲「王者榮耀」、「新浪微博」等應用程式，在開啟後，會自動喚醒其他10多個應用程式。

央視記者向頻繁存取照片和文件的教學應用程式查詢，對方回應稱，是因為系統內的考試和作業涉及圖片和文件。至於在用戶沒有登入，仍存取資料的情況，他們則指是可能手機中毒，不過記者檢查過手機，手機並沒有中毒。

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撰文 : 鄺庭芳

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