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恒生指數升300點重上25000　濠賭股造好金沙升4%（不斷更新）

金融經濟 11:02 2020/06/09

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恒指黑期升約120點　道指期貨升15點（不斷更新）

美股周一延續強勢，紐約市展開首階段解封，市場受美國經濟重啟樂觀情緒帶動，道指升461點，報27572點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開174點，恒指料開報24950點。

【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元　金管局日內三度注資共93.47億港元

【新股IPO】中概股回歸 港監管較美國寬鬆？

【11：00】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 逆市跌0.6%，低見40.7元；友邦 （01299） 升2.1%，高見74.05元；中移動 （00941） 升幅擴大至近4%，高見56.1元。

【10：49】友成 （00096） 乾升逾4成，高見1.12元，僅8宗成交涉4.9萬元。

【10：44】「地攤經濟股」五菱汽車 （00305） 今早續跌6%，低見0.465元。

【10：38】港股升勢略為回順，恒指升約245點，仍企25000點水平。

【10：22】國壽 （02628） 股價續造好，今早再升3%，高見16.86元。平保 （02318） 升0.9%；財險 （02328） 升0.8%；太保 （02601） 升0.6%。

【10：13】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 及中石化 （00386） 三桶油隨市升逾1%。原油ETF則向下，F三星原油期 （03175） 跌3.4%；FGX原油 （03097） 跌3.4%。外電報道，沙特阿拉伯將於6月底結束自願額外減產。另外，科威特和阿聯酋亦不打算延長自願額外減產。受消息影響，國際油價下跌。

【油價走勢】沙特科威特阿聯酋下月停止額外減產 　累油價下跌

【10：12】日照港裕廊 （06117） 股價升35.6%，高見0.87元。日照港裕廊接獲日照港股份通知，山東省國資委已於上日印發批覆，山東省國資委同意日照市政府持有的日照港集團100%國有產權及享有的權益無償劃入山東省港口集團。

【10：06】大市升幅擴大至逾300點，重上25100點水平。

【10：05】蒙牛 （02319） 雖發盈警，惟股價升幅擴大至逾8%，高見31.7元。

【10：02】濠賭股造好，藍籌金沙 （01928） 升近4%；銀娛 （00027） 升2.2%。另外，永利 （01928） 升半成；美高梅 （02282） 升3.9%；澳博 （00880） 升2.3%；新濠 （00200） 升3.3%。大摩表示，澳門博彩股將會在邊境口岸開放的預期中率先反彈。

【09：58】港股升幅擴大至近300點，至25060點水平。

【09：55】中移動 （00941） 升幅擴大至3.4%，高見55.8元；聯通 （00762） 升1.5%；中電信 （00728） 升1.2%。

【09：47】滙豐 （00005） 逆市轉跌0.2%，跌穿41元水平，低見40.85元；恒生 （00011） 跌0.5%，低見138.2元；東亞 （00023） 升2.3%，高見18.86元；中銀香港 （02388） 升1.6%，高見25.2元。

【09：43】恒生指數重上25000點，報25011點，升約235點。

【09：39】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，高見213.2元；騰訊 （00700） 升不足0.1%，企430元水平；美團點評 （03690） 仍未止跌，股價偏軟跌0.2%。

【09：35】港股早段升幅略為擴大至約200點，至24976點。

【09：20】恒生指數高開129點，開報24906點。友邦 （01299） 升1%，開報73元；騰訊 （00700） 升0.5%，開報432元；滙豐 （00005） 升0.5%，開報41.2元；港交所 （00388） 升近0.1%，開報293元。

【09：14】即月期指開報24780點，升35點或0.1%。

【09：05】恒指黑期升約120點，報24871點；道指期貨升15點，報27542點。

【09：00】國泰航空 （00293）  重組消息流傳多時，太古系的太古 （00019）   （00087）  及國泰航空 （00293）  公布短暫牌，以侍刊發有關公司內幕消息的公告。要留意的是，國泰第二大股東國航 （00753）  今早亦宣布短暫停牌。

【國泰危機】國泰國航太古齊停牌

【08：20】物管股佳兆業美好 （02168）  配股，佳兆業美好公布，以先舊後新形式配售1400萬股，相當於擴大後股本約9.09%，每股配售價32.55元，較上日收市價36.15元折讓9.96%，籌4.56億元。

【配股潮】再有物管股配股　佳兆業美好折讓近一成配股

【07：50】蒙牛乳業 （02319）  發盈警，蒙牛公布，預期上半年度現有可比業務收入（不包括君樂寶及Bellamy）按年實現正增長，惟公司擁有人應佔利潤按年下降45%至60%。

蒙牛發盈警　料上半年利潤按年跌45%至60%

【07：30】道指升461點，報27572點，升幅1.7%；標指升38點，報3232點，升幅1.2%，收復2020年的全部失地；納指升110點，報9924點，升幅1.1%，即市曾創9927點新高。

港股ADR收報24950點，升174點或0.7%；恒指夜期升129點，收報24874點，高水97點，成交18,932張。

【05：20】港滙再觸發7.75港元強方兌換保證，金管局日內三度向市場注資，繼於港股收市及美股開市後，再於美股收市後以港元承接4.72億美元，向市場注資36.58億港元，銀行體系結餘將於6月10日增至1138.17億港元。

道指升461點港股ADR升174點　油價跌逾3%紐約期金升1.3%

【疫情焦點】全球累計逾723萬確診　美國累計確診逾202萬

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 五菱汽車（00305） 友成控股（00096） 中國太保（02601） 中國財險（02328） 中國平安（02318） 中國人壽（02628） FGX原油（03097） Ｆ三星原油期（03175） 中國石油化工股份（00386）

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