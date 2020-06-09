恒生指數升逾200點　重上25000水平（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約120點 道指期貨升15點（不斷更新）

美股周一延續強勢，紐約市展開首階段解封，市場受美國經濟重啟樂觀情緒帶動，道指升461點，報27572點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開174點，恒指料開報24950點。

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【09：47】滙豐 （00005） 逆市轉跌0.2%，跌穿41元水平，低見40.85元；恒生 （00011） 跌0.5%，低見138.2元；東亞 （00023） 升2.3%，高見18.86元；中銀香港 （02388） 升1.6%，高見25.2元。

【09：43】恒生指數重上25000點，報25011點，升約235點。

【09：39】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，高見213.2元；騰訊 （00700） 升不足0.1%，企430元水平；美團點評 （03690） 仍未止跌，股價偏軟跌0.2%。

【09：35】港股早段升幅略為擴大至約200點，至24976點。

【09：20】恒生指數高開129點，開報24906點。友邦 （01299） 升1%，開報73元；騰訊 （00700） 升0.5%，開報432元；滙豐 （00005） 升0.5%，開報41.2元；港交所 （00388） 升近0.1%，開報293元。

【09：14】即月期指開報24780點，升35點或0.1%。

【09：05】恒指黑期升約120點，報24871點；道指期貨升15點，報27542點。

【09：00】國泰航空 （00293） 重組消息流傳多時，太古系的太古 （00019） （00087） 及國泰航空 （00293） 公布短暫牌，以侍刊發有關公司內幕消息的公告。要留意的是，國泰第二大股東國航 （00753） 今早亦宣布短暫停牌。

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【08：20】物管股佳兆業美好 （02168） 配股，佳兆業美好公布，以先舊後新形式配售1400萬股，相當於擴大後股本約9.09%，每股配售價32.55元，較上日收市價36.15元折讓9.96%，籌4.56億元。

【配股潮】再有物管股配股 佳兆業美好折讓近一成配股

【07：50】蒙牛乳業 （02319） 發盈警，蒙牛公布，預期上半年度現有可比業務收入（不包括君樂寶及Bellamy）按年實現正增長，惟公司擁有人應佔利潤按年下降45%至60%。

蒙牛發盈警 料上半年利潤按年跌45%至60%

【07：30】道指升461點，報27572點，升幅1.7%；標指升38點，報3232點，升幅1.2%，收復2020年的全部失地；納指升110點，報9924點，升幅1.1%，即市曾創9927點新高。

港股ADR收報24950點，升174點或0.7%；恒指夜期升129點，收報24874點，高水97點，成交18,932張。

【05：20】港滙再觸發7.75港元強方兌換保證，金管局日內三度向市場注資，繼於港股收市及美股開市後，再於美股收市後以港元承接4.72億美元，向市場注資36.58億港元，銀行體系結餘將於6月10日增至1138.17億港元。

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責任編輯︰梁浩碩