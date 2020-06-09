【恒指夜期】美股道期開市回吐約350點　恒指夜期跌50點（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約120點 道指期貨升15點（不斷更新）

美股昨日大舉反彈後，期貨盤前回吐，連帶港股日間交易時段重返25000點大關後，恒指夜期動力亦減弱，並暫時失守25000點大關。短期留意金管局會否持續承接美元沽盤並向市場注入新資金，假若熱錢不斷流入，連同美股氣氛持續向好的話，港股後市不排除尚能再升。

【21：35】美股道指開市回吐約350點，恒指夜期報24817點，跌50點，低水240點。

【20：23】恒指夜期報24890點，彈微23點，低水167點。

【18：00】恒指夜期早段報24818點，跌49點，低水239點。

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【16：45】恒指黑期跌幅大擴大至約200點，報24836點。

【16：34】恒指黑期跌約130點，報24909點；道指期貨跌267點，報27260點。

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【16：30】即月期指收報24867點，升122點或0.5%，低水190點。

【16：09】美股周一延續強勢，紐約市展開首階段解封，市場受美國經濟重啟樂觀情緒帶動，道指升461點，報27572點。恒生指數高開129點，開報24906點，早段升幅擴大，重上25000點水平，午後曾升逾400點，惟尾市升勢回順，恒生指數最終收報25057點，收企25000點水平，升280點；國指收報10121點，升112點。主板成交1243億元。友邦 （01299） 、中移動 （00941） 領升，分別升2.7%及3.6%；騰訊 （00700） 升0.9%。另一方面，滙豐 （00005） 股價逆市跌1.6%，港交所 （00388） 尾市倒跌0.7%。

【16：00】恒生指數U盤前升260點，報25036點。

【15：39】大市升幅收窄至接近300點，於25100點以下水平。

【15：31】港股尾市升幅收窄至約370點，於25150點水平。

【15：27】滙豐 （00005） 跌1.2%至40.5元；渣打 （02888） 跌2.7%，低見44.1元。

【15：23】恒指升約400點，未企穩25200點水平。滙豐 （00005） 跌幅擴大至0.9%，低見40.6元。

【15：18】恒指升逾400點，反向ETF下跌，FI二南方恒指 （07500） 跌3.9%，低見6.61元。

【15：08】滙豐 （00005） 仍偏軟，股價跌0.2%，再回落至41元以下水平。

【15：06】友邦 （01299） 升約3.5%，高見74.9元。

【15：04】財政司司長陳茂波會見傳媒交代入股國泰 （00293） ，太古地產 （01972） 升4.1%。

【15：02】內地股市向上，上證、深證收升0.6%；創業板指升1.3%。

【14：59】九倉置業 （01997） 升7.1%，高見36.35元。

【14：51】體育用品股向下，其中李寧 （02331） 逆市跌5.2%；安踏 （02020） 跌3.3%。

【14：37】國壽 （02628） 午後升逾半成，高見17.24元；平保 （02318） 升1.2%；財險 （02328） 升1.9%；太保 （02601） 升0.6%。

【14：01】滙豐 （00005） 午後轉升，重上41元水平，最新升0.1%，報41.05元。

【13：54】大市升幅再擴大至450點，最新報25228點。

【13：38】除濠賭股造好，信德 （00242） 股價午後升逾8%，高見3.31元。

【13：34】友邦 （01299） 午後升幅擴大至3%，高見74.4元；中移動 （00941） 更升4.6%，高見56.45元。另外，騰訊 （00700） 升近1%，高見435元；港交所 （00388） 升0.4%，滙豐 （00005） 則逆市跌0.4%，低見40.6元。

【13：32】I.T （00999） 股價愈升愈有，最新升11%，高見1.37元。

【13：21】本港地產股午後升幅擴大，恒地 （00012） 升2.9%；新地 （00016） 升2.3%；新世界 （00017） 升2%；長實 （01113） 升2.5%；信置 （00083） 升1%。

【13：18】南航 （01055） 午後升4.6%，高見4.12元；東航 （00670） 升3.2%，高見3.2元。國泰中午公告，港府牽頭推動涉資390億元的拯救方案，涉及發行優先股、供股和貸款，太古繼續為國泰控股股東。

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【13：17】大市午後升幅擴大至近400點，報25173點。

【13：04】領展 （00823） 午後升幅擴大至3.3%，高見68.3元。

【13：00】港股午後初段變動不大，續升逾300點，升325點，報25102點。

【12：43】恒指黑期升約375點，報25122點；道指期貨跌4點，報27523點。

【12：00】恒生指數半日升324點，中午收報25101點，重上25000點水平。國指中午收報10140點，升131點。主板成交613億元。

中移動 （00941） 追落後升近4%，中午收報56.1元；濠賭股造好，其中金沙 （0928） 升4.7%，中午收報34.5元。

【11：40】鐵貨 （01029） 昨爆升近7成後，股價今早回吐兩成，低見0.091元。

【11：36】ATMX 4股當中，以小米 （01810） 表現最好，股價升逾3%，企13元水平，高見13.26元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升約0.7%；美團點評 （03690） 逆市跌1.4%。

【11：33】港股於中午收市前升約300點，報27078點，繼續由友邦 （01299） 及中移動 （00941） 拉升。

【11：30】內地股市半日向好，上證、深證分別升近0.5%，創業板指升1.2%。

【11：12】易通訊集團 （08031） 飈1.15倍，破頂高見0.69元，惟僅1宗成交，涉1380元。

【11：08】美團點評 （03690） 自上周五高見165.9元後倒跌，已連跌第3日，股價今早跌近2%，低見151.6元。

【11：00】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 逆市跌0.6%，低見40.7元；友邦 （01299） 升2.1%，高見74.05元；中移動 （00941） 升幅擴大至近4%，高見56.1元。

【10：49】友成 （00096） 乾升逾4成，高見1.12元，僅8宗成交涉4.9萬元。

【10：44】「地攤經濟股」五菱汽車 （00305） 今早續跌6%，低見0.465元。

【10：38】港股升勢略為回順，恒指升約245點，仍企25000點水平。

【10：22】國壽 （02628） 股價續造好，今早再升3%，高見16.86元。平保 （02318） 升0.9%；財險 （02328） 升0.8%；太保 （02601） 升0.6%。

【10：13】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 及中石化 （00386） 三桶油隨市升逾1%。原油ETF則向下，F三星原油期 （03175） 跌3.4%；FGX原油 （03097） 跌3.4%。外電報道，沙特阿拉伯將於6月底結束自願額外減產。另外，科威特和阿聯酋亦不打算延長自願額外減產。受消息影響，國際油價下跌。

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【10：12】日照港裕廊 （06117） 股價升35.6%，高見0.87元。日照港裕廊接獲日照港股份通知，山東省國資委已於上日印發批覆，山東省國資委同意日照市政府持有的日照港集團100%國有產權及享有的權益無償劃入山東省港口集團。

【10：06】大市升幅擴大至逾300點，重上25100點水平。

【10：05】蒙牛 （02319） 雖發盈警，惟股價升幅擴大至逾8%，高見31.7元。

【10：02】濠賭股造好，藍籌金沙 （01928） 升近4%；銀娛 （00027） 升2.2%。另外，永利 （01928） 升半成；美高梅 （02282） 升3.9%；澳博 （00880） 升2.3%；新濠 （00200） 升3.3%。大摩表示，澳門博彩股將會在邊境口岸開放的預期中率先反彈。

【09：58】港股升幅擴大至近300點，至25060點水平。

【09：55】中移動 （00941） 升幅擴大至3.4%，高見55.8元；聯通 （00762） 升1.5%；中電信 （00728） 升1.2%。

【09：47】滙豐 （00005） 逆市轉跌0.2%，跌穿41元水平，低見40.85元；恒生 （00011） 跌0.5%，低見138.2元；東亞 （00023） 升2.3%，高見18.86元；中銀香港 （02388） 升1.6%，高見25.2元。

【09：43】恒生指數重上25000點，報25011點，升約235點。

【09：39】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，高見213.2元；騰訊 （00700） 升不足0.1%，企430元水平；美團點評 （03690） 仍未止跌，股價偏軟跌0.2%。

【09：35】港股早段升幅略為擴大至約200點，至24976點。

【09：20】恒生指數高開129點，開報24906點。友邦 （01299） 升1%，開報73元；騰訊 （00700） 升0.5%，開報432元；滙豐 （00005） 升0.5%，開報41.2元；港交所 （00388） 升近0.1%，開報293元。

【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元 金管局日內三度注資共93.47億港元

【09：14】即月期指開報24780點，升35點或0.1%。

【09：05】恒指黑期升約120點，報24871點；道指期貨升15點，報27542點。

【09：00】國泰航空 （00293） 重組消息流傳多時，太古系的太古 （00019） （00087） 及國泰航空 （00293） 公布短暫牌，以侍刊發有關公司內幕消息的公告。要留意的是，國泰第二大股東國航 （00753） 今早亦宣布短暫停牌。

【國泰危機】國泰國航太古齊停牌

【08：20】物管股佳兆業美好 （02168） 配股，佳兆業美好公布，以先舊後新形式配售1400萬股，相當於擴大後股本約9.09%，每股配售價32.55元，較上日收市價36.15元折讓9.96%，籌4.56億元。

【配股潮】再有物管股配股 佳兆業美好折讓近一成配股

【07：50】蒙牛乳業 （02319） 發盈警，蒙牛公布，預期上半年度現有可比業務收入（不包括君樂寶及Bellamy）按年實現正增長，惟公司擁有人應佔利潤按年下降45%至60%。

蒙牛發盈警 料上半年利潤按年跌45%至60%

【07：30】道指升461點，報27572點，升幅1.7%；標指升38點，報3232點，升幅1.2%，收復2020年的全部失地；納指升110點，報9924點，升幅1.1%，即市曾創9927點新高。

港股ADR收報24950點，升174點或0.7%；恒指夜期升129點，收報24874點，高水97點，成交18,932張。

【05：20】港滙再觸發7.75港元強方兌換保證，金管局日內三度向市場注資，繼於港股收市及美股開市後，再於美股收市後以港元承接4.72億美元，向市場注資36.58億港元，銀行體系結餘將於6月10日增至1138.17億港元。

道指升461點港股ADR升174點 油價跌逾3%紐約期金升1.3%

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責任編輯︰梁浩碩