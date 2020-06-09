【國泰危機】國泰390億元資本重組　港府承擔273億元

▲ 國泰連同兩大股東國航、太古，齊齊開市前宣布停牌。

國泰航空 （00293） 、太古 （00019） 和國航 （00753） 今早停牌。國泰中午公告，港府牽頭推動涉資390億元的拯救方案，涉及發行優先股、供股和貸款，太古繼續為國泰控股股東。國泰停牌前市值346.6億元。

國泰明日（10日）早上復牌。港府下午3時會見傳媒交代，由財政司司長陳茂波主持，國泰就會在4時交代。

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國泰就短期而言，董事局擬實施新一輪高層減薪以及第二輪員工自願性無薪假計劃。長遠而言，國泰會重新評估經營模式。

國泰資本重組，建議包括三大部分：

（1） 優先股及認股權證發行，

由國泰向港府全資擁有的「Aviation 2020 Limited」發行的：（a）優先股，總認購金額為195億港元；及（b）可認購股份的認股權證，總行使價為約19.5億港元（可予調整）；

每股優先股發行價為100元，首3年年利率3厘、第4年為5厘、第5年為7厘，其後每年為9厘。

（2） 供股

建議以「11供7」供股基準，按供股認購價4.68港元進行供股25.03億股供股股份，集資總金額為約117億港元。

以國泰停牌前股價8.81元，供股價折讓46.9%。

（3） 過渡貸款

由Aviation 2020 Limited向國泰提供的已承擔過渡貸款融資，金額為78億港元。

國泰三大股東太古、國航和卡塔爾航空都會贊成資本重組決議案，而太古會放棄表決供股的決議案。

港府承擔273億元 實行認股權後持股6.08%

以上方案不計及認股權證，涉資390億元，料資本重組建議有關的費用（包括財務、法律諮詢和其他專業費用）預計為約1億港元，將由國泰承擔。

以優先股和過渡貸款，港府將出資273億元。

國泰航空現時股權架構中，太古持股45%，國航持股29.99%，由於雙方有股東協議，被視為合共持股74.99%，第三大股東卡塔爾航空則持股9.99%。

完成資本重組後，港府若實行認股權會持股國泰6.08%股權，太古持股42.26%、國航持股28.17%，卡塔爾航空持股9.38%，其他股東持股14.11%。

值得注意是，由於優先股權益與普股通不同，有關優先股不會影響普通股權益架構。

港府可以委派兩名監察員加入國泰董事會。

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責任編輯：梁浩碩