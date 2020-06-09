【國泰危機】國泰國航太古齊停牌　傳涉港府出資

▲ 【國泰危機】國泰國航太古齊停牌

國泰航空 （00293） 重組消息流傳多時，太古系的太古 （00019） （00087） 及國泰航空公布短暫停牌，以侍刊發有關公司內幕消息的公告。要留意的是，國泰第二大股東國航 （00753） 今早亦宣布短暫停牌，市場猜測涉及股權結構變動。

有本地電子傳媒引述消息指，政府擬向國泰提供財政援助，會於下午公布。

國泰航空現時股權架構中，太古持股45%，國航持股29.99%，由於雙方有股東協議，被視為合共持股74.99%，第三大股東卡塔爾航空則持股9.99%。

國航董事長蔡劍江為國泰非常務董事。國泰航空現持有國航18.13%股權。

日前報道，國泰航空於疫情下營運受重創，集團內部討論多項重組方案。另外，早前國泰內部盛傳「國泰港龍」品牌將會重組，併入國泰航空或廉航香港快運（HKExpress），但因為去年反修例風波，在內地遇上監管關卡。

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責任編輯：梁浩碩