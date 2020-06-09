  • 29°C
香港時間 : 2020609日 (二) 11:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【國泰危機】國泰國航太古齊停牌　傳涉港府出資

金融經濟 10:58 2020/06/09

分享：

【國泰危機】國泰國航太古齊停牌

國泰航空 （00293） 重組消息流傳多時，太古系的太古 （00019） （00087） 及國泰航空公布短暫停牌，以侍刊發有關公司內幕消息的公告。要留意的是，國泰第二大股東國航 （00753） 今早亦宣布短暫停牌，市場猜測涉及股權結構變動。

有本地電子傳媒引述消息指，政府擬向國泰提供財政援助，會於下午公布。

國泰航空現時股權架構中，太古持股45%，國航持股29.99%，由於雙方有股東協議，被視為合共持股74.99%，第三大股東卡塔爾航空則持股9.99%。

國航董事長蔡劍江為國泰非常務董事。國泰航空現持有國航18.13%股權。

日前報道，國泰航空於疫情下營運受重創，集團內部討論多項重組方案。另外，早前國泰內部盛傳「國泰港龍」品牌將會重組，併入國泰航空或廉航香港快運（HKExpress），但因為去年反修例風波，在內地遇上監管關卡。

【國泰風波】CEO起身仍未脫險 國航持國泰3成 股權變動或成新出路？

【國泰危機】國泰與機師工會展開薪酬、人手安排　港龍料可「續命」

【國泰重組】路透：國泰因反修例風波　重組港龍遇內地監管關卡

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

責任編輯：梁浩碩

香港股票 中國國航（00753） 太古股份公司 B（00087） 太古股份公司 A（00019） 停牌 國泰航空（00293） 國泰航空 太古

上一篇文章

恒生指數升300點重上25000　濠賭股造好金沙升4%（不斷更新）

下一篇文章

特殊轉移支付機制的三大發力點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬元】現金發放計劃6月21接受申請　最快7月8日收錢（附計劃重點）
【派錢1萬元】現金發放計劃6月21接受申請　最快7月8日收錢（附計劃重點）
【新股IPO】9618京東國際配售傳超購數倍　孖展認購逾400億更勝網易首日
【新股IPO】9618京東國際配售傳超購數倍　孖展認購逾400億更勝網易首日
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受申請　一文看清銀行網上優惠
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受申請　一文看清銀行網上優惠
【定期存款】港元半年定存息最高兩厘 港銀「水浸」料停加息搶存
【定期存款】港元半年定存息最高兩厘 港銀「水浸」料停加息搶存
【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）
【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）
【強積金】MPF面世廿年 受託人三甲排名大執位
【強積金】MPF面世廿年 受託人三甲排名大執位