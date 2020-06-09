▲ 道指升461點港股ADR升174點 油價跌逾3%紐約期金升1.3%

道指升461點

美股周一延續強勢，紐約市展開首階段解封，市場受美國經濟重啟樂觀情緒帶動，道指升461點，報27572點，升幅1.7%；標指升38點，報3232點，升幅1.2%，收復2020年的全部失地；納指升110點，報9924點，升幅1.1%，即市曾創9927點新高。

港股ADR升174點

港股ADR收報24950點，升174點或0.7%；恒指夜期升129點，收報24874點，高水97點，成交18,932張。

油價跌逾3%

原油價格跌逾3%，沙特、科威特及阿聯酋表示，下月起停止自願額外減產，紐約期油收報38.19美元，跌1.36美元或3.4%；布蘭特期油收報40.8美元，跌1.5美元或3.6%。

美滙指數跌0.2%

美滙指數報96.7，跌0.2%。歐元兌美元報1.1298；美元兌日圓報108.47。

美國10年期債息報0.88厘。

紐約期金升1.3%

市場預期各國央行將維持寬鬆貨幣政策，加上金價上周五跌穿1700美元後投資者趁低吸納，紐約期金收報1705.1美元，升22.1美元或1.3%。現貨金於1703美元水平。