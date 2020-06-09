  • 29°C
香港時間 : 2020609日 (二) 08:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指升461點港股ADR升174點　油價跌逾3%紐約期金升1.3%

金融經濟 07:35 2020/06/09

分享：

道指升461點港股ADR升174點　油價跌逾3%紐約期金升1.3%

道指升461點
美股周一延續強勢，紐約市展開首階段解封，市場受美國經濟重啟樂觀情緒帶動，道指升461點，報27572點，升幅1.7%；標指升38點，報3232點，升幅1.2%，收復2020年的全部失地；納指升110點，報9924點，升幅1.1%，即市曾創9927點新高。

港股ADR升174點
港股ADR收報24950點，升174點或0.7%；恒指夜期升129點，收報24874點，高水97點，成交18,932張。

油價跌逾3%
原油價格跌逾3%，沙特、科威特及阿聯酋表示，下月起停止自願額外減產，紐約期油收報38.19美元，跌1.36美元或3.4%；布蘭特期油收報40.8美元，跌1.5美元或3.6%。

美滙指數跌0.2%
美滙指數報96.7，跌0.2%。歐元兌美元報1.1298；美元兌日圓報108.47。

美國10年期債息報0.88厘。

紐約期金升1.3%
市場預期各國央行將維持寬鬆貨幣政策，加上金價上周五跌穿1700美元後投資者趁低吸納，紐約期金收報1705.1美元，升22.1美元或1.3%。現貨金於1703美元水平。

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指上周五升829點港股ADR升311點　油價升逾5%紐約期金跌2.6%
2020/06/08
道指上周五升829點港股ADR升311點　油價升逾5%紐約期金跌2.6%
金股滙行情 - 道指升11點港股ADR跌57點　紐約期金止跌升1.3%
2020/06/05
道指升11點港股ADR跌57點　紐約期金止跌升1.3%
金股滙行情 - 道指升527點港股ADR升278點　紐約期油升1.3%
2020/06/04
道指升527點港股ADR升278點　紐約期油升1.3%
金股滙行情 - 道指升267點港股ADR升244點　紐約期油升3.9%
2020/06/03
道指升267點港股ADR升244點　紐約期油升3.9%
金股滙行情 - 道指升91點港股ADR跌10點　美滙指數跌穿98水平
2020/06/02
道指升91點港股ADR跌10點　美滙指數跌穿98水平
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

上一篇文章

蒙牛發盈警　料上半年利潤按年跌45%至60%

下一篇文章

【新股IPO】京東首日孖展認購額425億　港股招股價較ADR高2.9%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）
【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受申請　一文看清銀行網上優惠
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受申請　一文看清銀行網上優惠
【新股IPO】9618京東國際配售傳超購數倍　孖展認購逾400億更勝網易首日
【新股IPO】9618京東國際配售傳超購數倍　孖展認購逾400億更勝網易首日
【定期存款】港元半年定存息最高兩厘 港銀「水浸」料停加息搶存
【定期存款】港元半年定存息最高兩厘 港銀「水浸」料停加息搶存
【派錢1萬元】現金發放計劃6月21接受申請　最快7月8日收錢（附計劃重點）
【派錢1萬元】現金發放計劃6月21接受申請　最快7月8日收錢（附計劃重點）
【強積金】MPF面世廿年 受託人三甲排名大執位
【強積金】MPF面世廿年 受託人三甲排名大執位