世銀預測今年全球經濟下滑5.2%

世界銀行發表報告指，受新冠肺炎疫情影響，預計今年全球經濟將下滑5.2%，這將是二戰以來最嚴重的經濟衰退。報告認為，由於疫情衝擊及其防控措施帶來的經濟停擺，全球經濟於今年陷入嚴重收縮，預計人均收入降低3.6%，將是1870年以來，人均產出出現下降的經濟體數量最多的一年。

其中，嚴重依賴全球貿易、旅遊、大宗商品出口和外部融資的經濟體受疫情衝擊最大。 此外，新興市場及發展中經濟體的脆弱性也將被外來衝擊放大。

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由於內需、供應、貿易和金融嚴重中斷，2020年發達經濟體經濟將收縮7%。 其中，美國、歐元區、日本經濟將分別萎縮6.1%、9.1%、6.1%。 新興市場和發展中經濟體經濟將下滑2.5%。 不過，中國經濟則有望實現1%的增長。

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根據發達經濟體在今年年中、新興市場及發展中經濟體在今年稍晚時候疫情出現消退等假設前提預測，世行預計2021年全球經濟將恢復增長4.2%。 其中發達經濟體增長3.9%，新興市場及發展中經濟體增長4.6%。

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