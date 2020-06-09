【美股收市】道指漲461點 納指升穿9900關標指收復今年失地

美國經濟重啟的樂觀情緒帶動，加上紐約市展開首階段解封，美股周一延續強勢，升至2月底以來最高水平，納指再破頂首次升穿9900關，較3月23日收市低位反彈逾44%；標指自3月低位累升逾40%，收市大升1.2%，收復2020年的全部失地。

旅遊相關股份造好，道指曾彈逾460點。美國5月份就業報告縱然出錯，但仍然顯示經濟見底的訊號，加強市場對美國經濟從新冠肺炎疫後復甦的信心。美元創近十年最長跌浪，美10年息債跌逾2點子。

本港今晨4時，道指升461點，報27572點，升幅1.7%；標指升38點，報3232點，升幅1.2%，連升兩天；納指升110點，報9924點，升幅1.1%，即市曾創9927點新高。Stoxx歐洲600指數收市跌0.3%，英法德股跌幅介乎0.2%至0.4%。

標指11個板塊全綫造好，能源股集體上漲，能源板塊升逾4.3%最標青，公用股升2.6%，房地產、工業及金融股升2.1%、2%及1.8%。

多隻科技股高收 ，電動車生產商Tesla（美︰TSLA）漲逾7.2%，收報949.92美元，刷新2月19日的917.42美元紀錄，受惠中國汽車銷售復甦步伐較市場預期快。Tesla今年累積升127%。

重磅股波音（美︰BA）大升逾12%居首，為道指進帳171點；銀行股走俏，美國運通（美：AXP）及摩根大通（美︰JPM）升3.6%及2%。

美國4大航空股自低位大幅反彈，美國航空（美︰AAL）、聯合航空（美︰UAL）、西南航空（美︰LUV）和達美航空（美︰DAL）升幅介乎6.2%至14.9%。郵輪公司Carnival（美︰CCL）和Norwegian Cruise Line（美︰NCLH）亦漲逾16%。

電商亞馬遜（美︰AMZN）彈逾1.6%，主因加皇資本（RBC Capital）認為亞馬遜的網上銷售是疫情下的「結構性贏家」，評為跑贏大市（outperform），目標價達3,300美元，遠高於上周五收市價2,483美元，亦是華爾街當中最牛。

美元避險的需求減，美滙指數跌0.3%，報96.65；歐元持平，報1.1297美元；日圓升1.1%，報108.38兌1美元。美元走弱，現貨金漲0.9%，報1,699.52美元。

石油輸出國組織及盟友（OPEC＋）暫僅同意把每日減產970萬桶的協議延長至7月底，之後每月商討是否延長，令市場失望，紐約期油和布蘭特期油曾跌4%及3.8%，報37.96及40.68美元。高盛預期，布蘭特期油短期下試35美元。

