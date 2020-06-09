【美股午市】憧憬經濟見底道指漲逾250點 納指再破頂

美股延續上周五升勢，周一午市繼續上揚，雖然納指升幅跑輸大市，但仍創即市新高，旅遊相關股份造好，道指曾彈逾310點。美國5月份就業報告縱然出錯，但仍然顯示經濟見底的訊號，加強市場對美國經濟從新冠肺炎疫後復甦的信心。

本港今晨1時30分，道指升251點，報27362點；標指升16點，報3210點；納指升46點，報9860點再創新高。Stoxx歐洲600指數收市跌0.3%，英法德股跌幅介乎0.2%至0.4%。

標指11個板塊9個上升2個下跌，能源股升逾3%最佳，公用股升2%，房地產、工業及金融股升1.7%、1.5%及1%。

市場關注美國經濟活動的重啟情況，而疫情重災區紐約市周一開始首階段復工，涉及製造業、建築業及非必需消費品零售等40萬個職位。

美國就業報告佳，減低投資者對美元避險的需求，美滙指數跌0.3%，報96.69；歐元升0.1%，報1.1298美元；日圓升1.1%，報108.35兌1美元。美元走弱有利金價，現貨金漲0.8%，見1699.04美元。

油價偏軟，主因石油輸出國組織及盟友（OPEC＋）暫時僅同意把每日減產970萬桶的協議延長至7月底，之後會每月再商討是否延長，令市場失望，紐約期油和布蘭特期油同跌3.3%，報38.25及40.9美元。高盛預期，布蘭特期油短期會下試35美元水平。