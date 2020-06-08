  • 29°C
香港時間 : 2020609日 (二) 00:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中國抗體類風濕關節炎藥物二期臨床試驗「有效」　料明年底商業化

金融經濟 23:13 2020/06/08

分享：

中國抗體指，旗下SM03藥物目前在中國正進行第三期臨床試驗，預期將明年底商業化

中國抗體 （03681） 在聯交所發公告，指已就旗下用於治療「類風濕關節炎的SM03」藥物第二期臨床研究結果，在歐洲抗風濕病聯盟（EULAR）大會上發表臨床結果，並稱藥物目前在中國進行第三期臨床試驗，預期將於明年底商業化。

根據公告，中國抗體稱第二期臨床試驗時，曾向在中國患有活動性類風濕關節炎的患者中，分別注射2400毫克及3600毫克SM03累積劑量，並同時結合MTX（甲氨蝶呤），形容上述SM03藥物在24週治療中，證實「有效並具有良好耐受性」，亦已「證實具有良好的安全性，尤其在治療相關感染、惡性腫瘤及免疫原性方面」。

中國抗體指，上述旗艦藥物SM03為「全球同類靶點中」，首個治療類風濕關節炎潛在的單抗藥物，對其他免疫性疾病亦具有潛在療效，目前在中國正進行第三期臨床試驗，預期將明年底商業化。

相關文章：【新股IPO】一文看清9618京東及9999網易上市水位（不斷更新）
相關文章：【中概股回歸】新東方、好未來傳回港第二上市 回應：暫無計劃（第二版）
相關文章：美盛推實質收益基金　持有中電及粵海投資

香港股票 中國抗體－B（03681） 醫藥股 中國 歐洲

上一篇文章

【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元　金管局日內兩度注資共56.89億港元

下一篇文章

【新股IPO】京東首日孖展認購額425億　港股招股價較ADR高4.6%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬元】現金發放計劃6月21接受申請　最快7月8日收錢（附計劃重點）
【派錢1萬元】現金發放計劃6月21接受申請　最快7月8日收錢（附計劃重點）
【新股IPO】9618京東國際配售傳超購數倍　孖展認購逾400億更勝網易首日
【新股IPO】9618京東國際配售傳超購數倍　孖展認購逾400億更勝網易首日
【定期存款】港元半年定存息最高兩厘 港銀「水浸」料停加息搶存
【定期存款】港元半年定存息最高兩厘 港銀「水浸」料停加息搶存
【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）
【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）
【強積金】MPF面世廿年 受託人三甲排名大執位
【強積金】MPF面世廿年 受託人三甲排名大執位
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受申請　一文看清銀行網上優惠
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受申請　一文看清銀行網上優惠