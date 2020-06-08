中國抗體類風濕關節炎藥物二期臨床試驗「有效」　料明年底商業化

▲ 中國抗體指，旗下SM03藥物目前在中國正進行第三期臨床試驗，預期將明年底商業化

中國抗體 （03681） 在聯交所發公告，指已就旗下用於治療「類風濕關節炎的SM03」藥物第二期臨床研究結果，在歐洲抗風濕病聯盟（EULAR）大會上發表臨床結果，並稱藥物目前在中國進行第三期臨床試驗，預期將於明年底商業化。

根據公告，中國抗體稱第二期臨床試驗時，曾向在中國患有活動性類風濕關節炎的患者中，分別注射2400毫克及3600毫克SM03累積劑量，並同時結合MTX（甲氨蝶呤），形容上述SM03藥物在24週治療中，證實「有效並具有良好耐受性」，亦已「證實具有良好的安全性，尤其在治療相關感染、惡性腫瘤及免疫原性方面」。

中國抗體指，上述旗艦藥物SM03為「全球同類靶點中」，首個治療類風濕關節炎潛在的單抗藥物，對其他免疫性疾病亦具有潛在療效，目前在中國正進行第三期臨床試驗，預期將明年底商業化。

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