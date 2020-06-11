【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）

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【美國第二波疫情】疫苗股又逆市炒 對沖美股大跌？
網易 （09999） 周四已上市，已結束招股的京東 （09618） ，將下周四掛牌，IPO定價226元，雖然已較上限236元低10元，惟市況欠佳，京東水位正反覆，本網頁將不定時更京東外圍股價，時刻計算投資回報。
網易掛牌首日報捷，較招股價升5.7%。但環球股市下挫，拖累新股市場氣氛。
（截至香港6月12日9：35）
|時間
|京東美股
（折算港元）
|港IPO上限價/定價比較美股
|8/6
開市
|232.81
|貴1.4%
|收市
|229.29
|貴2.9%
|9/6
開市
|226.69
|貴4.1%
|收市
|227.93
|貴3.5%
|10/6
開市
|231.69
|貴1.9%
|收市
|235.22
|貴0.3%
|11/6
開市
|227.5
|貴0.7%
|盤中
|226.69
|貴0.3%
|收市
|未收市
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編輯：譚志偉