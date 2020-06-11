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【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）

金融經濟 21:37 2020/06/11

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網易 （09999） 周四已上市，已結束招股的京東 （09618） ，將下周四掛牌，IPO定價226元，雖然已較上限236元低10元，惟市況欠佳，京東水位正反覆，本網頁將不定時更京東外圍股價，時刻計算投資回報。

網易掛牌首日報捷，較招股價升5.7%。但環球股市下挫，拖累新股市場氣氛。

（截至香港6月12日9：35）

時間 京東美股
（折算港元）		 港IPO上限價/定價比較美股
8/6
開市		 232.81 貴1.4%
收市 229.29 貴2.9%
9/6
開市		 226.69 貴4.1%
收市 227.93 貴3.5%
10/6
開市		 231.69 貴1.9%
收市 235.22 貴0.3%
11/6
開市		 227.5 貴0.7%
盤中 226.69 貴0.3%
收市 未收市  

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】
http：//bit.ly/2M68WDb

更多【科網狂潮】文章
https：//bit.ly/3e6sgvg

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編輯：譚志偉

香港股票 網易（美：NTES） 網易－S（09999） 京東（美：JD） 京東（09618）

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