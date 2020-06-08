【美股分析】留力新經濟股　「反彈第二波」吼3隻ETF

在美國經濟重啟的憧憬下，美股繼續上升，上周五（5日）公布的失業率好過預期後，更令投資者大為雀躍，總統特朗普（Donald Trump）甚至指，股神巴菲特（Ｗarren Buffet）也許作了很多對的決定，但決定沽出航空股的決定乃是錯的。

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是否同意特朗普就見人見智，但他的言論並非全無道理，因為上周最為強勢的正正就是過往被股神拋售的航空股，以及其他林林總總的舊經濟類股份，至於三月及四月表現神勇的新經濟股份就暫時退下火線。

其實美股築底後，未受疫情影響的新經濟股率先跑出，例如微軟、Zoom、Amazon等，是為反彈第一波；及後美國宣布重啟經濟，令石油、航空、商品等周期性行業也回升，是為反彈第二波。

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如果望實股市，相信不難發現反彈第二波已出現了一個半星期，此時此刻，作為一般散戶的投資者是否應該追入？

筆者認為反彈第二波的周期股並沒有實質的基本面帶動，說到底也是炒憧憬。換句話說，如果市場有任何風吹草動，這些股票也會成為首批犧牲品。再者，這些周期股都是早前跌過龍的股票，現在回升也只是炒估值復甦，升幅有數得計。

相反，新經濟股份現在動力稍弱，但長遠爆發力強，「上方可以說是沒有天花板」，故與其短炒周期股，倒不如待新經濟股份回調後才趁低吸納，長遠回報可能更佳，賭輸了也不怕坐艇。

如果有意長揸新經濟股的投資者，不妨留意ARKK、ARKW及QQQ。QQQ不用多介意，此ETF為追蹤納斯達克指數的ETF，可以買來做倉底貨。至於ARKK及ARKW都是科技股女股神Catherine Wood管理的主動型ETF，當中所買入的都是「顛覆性」的科技公司，不論長中短線回報皆跑贏標普500指數。

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