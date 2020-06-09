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【新股IPO】中概股回歸 港監管較美國寬鬆？

金融經濟 08:45 2020/06/09

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香港會計師公會副會長林智遠認為，本港監管制度與美國無太大差別，更不排除香港上市制度較外國嚴謹

中美關係急速惡化，美國國務卿蓬佩奧上周指，美國投資者要提防中國企業會計帳目造假，並敦促全球交易所收緊上市條例，以阻止中國企業帳目欺詐。究竟香港監管是否較為寬鬆？來港上市又是否意味中概美股監管套戥呢？投資者不妨參考業界中人說法。

根據美國最新的條例，若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續3年無法對在美上市外國公司進行審計核查，公司也無法證明其不受外國政府控制，可能被要求退市。香港會計師公會副會長林智遠認為，本港監管制度與美國無太大差別，香港財務滙報局（FRC）今年初獲立法會通過接手上市公司的核數監管工作，「是一個獨立的組織去監察審計師。因為過往香港的審計師雖然獨立，但監察的人並不獨立，因為香港會計師公會都是由會計師及審計師組成」。

相關文章（詳細版本）：中概股回歸 港監管較美國寬鬆？

他相信，以上市審核等標準來看，「香港一定達標」，更不排除香港上市制度較外國嚴謹，「舉例來說，以前香港未有允許『同股不同權』（公司上市），而美國及新加坡都有，後來（香港）為了保持競爭力，才做了『同股不同權』（上市門檻）。」

早前瑞幸咖啡（美：LK）財務造假餘波未了，惹中概股審計底稿爭議。林智遠言明，香港財務滙報局已經與中證監等部門溝通，並可派人到內地審查工作底稿。他補充，美國最近推出的條例「是否完全因為這些原因（與審計底稿等監管要求），我認為不是，公司報假數只是個別例子」。據林智遠判斷，目前中概股退市的爭拗，或出於政治角力，而非監管套戥，「目前為止我沒有印象任何公司因為在外國無法上市，而走來香港上。」

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香港股票 美股 第二上市 中國概念股 蓬佩奧 會計師公會 中國證監會 IPO 同股不同權 瑞幸咖啡（美：LK）

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