哈佛醫學院獲兩組數據 或證武漢疫情始自去年夏末

始發於中國湖北武漢肺炎肆虐全球，令經濟停擺，亦令全球染疫的死亡人數至今超過40萬人。近日美國哈佛醫學院發表報告，研究人員從商業衛星圖片發現，由去年夏末至秋初，中國湖北武漢多間主要醫院外的交通流量激增，負責是項研究的John Brownstein指小組比較180幅衛星圖片，指4間主要醫院的停車場在上述期間異常繁忙，例如在去年10月10日，其中一間天佑醫院其停車場比前一年同一天的泊車量多了67%，其他醫院的汽車流量比對前一年同期，亦增加了90%。John Brownstein指，社區像發生了什麼事，很多人要去醫院看病，「這些結果反映當時有事正在武漢發生。」

此外，研究小姐亦發現內地搜尋網站百度，在同一期間，有關加上網上關於咳嗽、肚瀉脗合新冠肺炎病徵的搜索量亦增加。雖然此前有傳媒報導，疫情在去年11月中已在中國出現，但英國哈佛醫學院的研究人造衛星圖片及網站搜索兩方面的數據反映，疫情可能早在去年夏未已出現。

被視為疫情的「吹哨人」、當地政府於武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，於2019年12月30日向外界發出防控預警，後來被公安局指「在互聯網發佈不實言論」，被要求簽訓誡書，並被作出嚴厲警告。期後他自己亦感染新冠肺炎去世，離世後被評為烈士。

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