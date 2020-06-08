業主劈價賣樓移民　減價盤急增五成

樓市冰火兩極，雖然市場屢錄高價成交，反映業主對後市有信心，惟部分業主看淡香港前景，選擇賣樓移民，更不惜賣價逾百萬元離場。中原楊麗珍說，青衣青怡花園5座低層D室，實用面積547平方呎，去年11月放盤，原叫價860萬元，終減價130萬元，以730萬元易手，創屋苑三房單位今年新低。代理續說，業主因要移民，願意以低價賣家。

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一般來說，若業主趕住移民，放盤叫價普遍較低，惟這類放盤向來不多，而且單位很快便獲承接，除非與代理相熟，否則很難購買這類減價盤。

此外，市場再錄低市價成交。中原伍錦基說，城中駅8座中層E室，實用面積513平方呎，剛以760萬元易手，呎價14,815元，較同類單位平紉一成。雖然原業主低市價賣樓，惟賬面仍賺505萬元。

事實上，自港區國安法公布後，減價盤數量明顯增多，部分準買家更借此向業主講價。美聯物業董事張子存說，據公司網站顯示，由港區國安法公布起計，即5月22日開始，截至上周三（6月3日），網站減價盤數量急增五成，而減價盤佔總網盤比例，則由原來2.1%，增至約3.2%。不過，有代理坦言，雖然減價盤數量增多，惟實際減幅不多，加上近期屢見高價成交，部分業主不願再減價，以致近期二手交投大減。

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