【美股開市】續炒美國經濟復甦 道指彈200點 旅遊相關股份造好

美國上周公布的5月份就業報告優於市場預期，加強市場對於美國經濟重新冠肺炎疫後復甦的信心，美股延續上周升勢，周一開市向上，旅遊相關股份造好，道指彈約200點。

美國4大航空股向好，美國航空（American Airlines，美︰AAL）、聯合航空（United Airlines，美︰UAL）、西南航空（Southwest Airlines，美︰LUV）和達美航空（Delta Airlines，美︰DAL）升幅介乎2.8%至6.3%；郵輪公司Carnival（美︰CCL）和Norwegian Cruise Line（美︰NCLH）亦漲10.8%和7.9%。

電商亞馬遜（Amazon，美︰AMZN）彈0.9%，主因加皇資本（RBC Capital）認為亞馬遜的網上銷售是疫情下的「結構性贏家」，把其股票評為跑贏大市（outperform），目標價達3300美元，遠高於上周五收市價2483美元，亦是華爾街當中最牛。

美國就業報告佳，減低投資者對美元避險的需求，美匯指數最多跌0.2%，低見96.71；日圓最多漲0.4%，報109.14兌1美元；澳元和新西蘭元向好，最多均升0.5%，高見70.03美仙和65.4美仙。

美元弱，金價升，現貨金曾漲0.7%，高見1697.62美元。但油價偏軟，主因石油輸出國組織及盟友（OPEC＋）暫時僅同意把減產協議延長至7月底，令市場失望，紐約期油和布蘭特期油曾跌2.7%和2%，低見38.5美元和41.47美元。

責任編輯：方賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l