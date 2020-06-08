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【美股早市】續炒美國經濟復甦 道指彈300點 旅遊相關股份造好

環球經濟金融 23:24 2020/06/08

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美國上周公布的5月份就業報告優於市場預期，加強市場對於美國經濟重新冠肺炎疫後復甦的信心，美股延續上周升勢，周一開市向上，旅遊相關股份造好，道指彈逾300點。

美國4大航空股向好，美國航空（American Airlines，美︰AAL）、聯合航空（United Airlines，美︰UAL）、西南航空（Southwest Airlines，美︰LUV）和達美航空（Delta Airlines，美︰DAL）升幅介乎2.9%至9.2%；郵輪公司Carnival（美︰CCL）和Norwegian Cruise Line（美︰NCLH）亦漲13.1%和11.3%。

電商亞馬遜（Amazon，美︰AMZN）彈1.2%，主因加皇資本（RBC Capital）認為亞馬遜的網上銷售是疫情下的「結構性贏家」，把其股票評為跑贏大市（outperform），目標價達3300美元，遠高於上周五收市價2483美元，亦是華爾街當中最牛。

美國就業報告佳，減低投資者對美元避險的需求，美匯指數最多跌0.3%，低見96.66；日圓最多漲1%，報108.47兌1美元；澳元和新西蘭元向好，最多升0.5%和0.6%，高見70.04美仙和65.49美仙。

美元弱，金價升，現貨金曾漲0.7%，高見1697.62美元。但油價偏軟，主因石油輸出國組織及盟友（OPEC＋）暫時僅同意把減產協議延長至7月底，令市場失望，紐約期油和布蘭特期油曾跌4%和3.3%，低見37.98美元和40.92美元。

責任編輯：方賢

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美股 道瓊斯工業平均指數 西南航空（Southwest Airlines，美：LUV） 聯合航空控股（United Airlines Holdings，美：UAL） 美國航空（American Airlines，美：AAL） 達美航空（Delta Air Lines，美：DAL） 嘉年華郵輪（美：CCL） 挪威郵輪（Norwegian Cruise Line，美：NCLH） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 石油輸出國組織

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