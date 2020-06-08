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【定期存款】政府派錢1萬尋穩陣投資 一表睇清低門檻高息港元定存

金融經濟 23:56 2020/06/08

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市民快將收到一萬元橫財，萬元定存3個月動輒可賺息3至4厘。

政府向市民派錢一萬元，現時市面至少有10間銀行，提供低門檻之餘亦享高息；當中又以工銀亞洲入場門檻低至1,000元，存3個月享4.2厘為「高息王」（見表），但須指定理財戶及以指定手機程式開立的新客戶。不過，專家以6月開局銀行鬥減港元定存息，有閒資族宜先把手持的流動資金，趁高息時仍鎖定特惠息上，慎防不少優惠於本月底到期。事實上，今天（6月8日）已6有間大小行，鬥減港元定期存款息率。

而萬元戶享高息非中小行專利，大行如中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 等，也容許上車銀碼低至一萬元，開立3個月短存亦齊享1.6厘，但須合資格新資金結餘等附帶條件。

招商永隆料港銀暫毋須加息搶存

招商永隆司庫蕭啟洪認為，以中概股的lPO回歸熱潮，料熱錢續湧港，1個月港元拆息約於0.6厘至1厘上落。而銀行總結餘或快將突破1,500億元，以市面短錢充裕，料同業暫毋須逆市鬥加息搶存。

與樓按掛鈎的一個月拆息7連跌後，今天低見0.8厘。

論及門檻最低有特惠息是3間虛擬銀行，如首間正式開業的眾安銀行（ZA Bank），更允低至1元的上車銀碼，半年及一年息率亦有1.4厘。

雖然政府派錢最快於7月8日才落袋，但各大小銀行已搶推優惠，惟須注意要獲超高息，起存額普遍不止一萬元。

舉中銀為例，全新客戶於8月31日前成功透過中銀香港手機應用程式開戶，並透過該行帳戶收取1萬元後，再於這間發鈔行開立3個月定期存款港元定期存款，10萬元享利息優惠，年利率為4.3厘，即利息收入為約1,000元。

比併市面逾廿間銀行，目前3個月年息以匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘冠絕全城，上限也是10萬元，按理最多賺息1,125元，但玩法較另類。本港獨角獸WeLab旗下虛銀、匯立銀行從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘；而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘。

若單以傳統銀行衡量，中銀香港快將推3個月享4.3厘，亦超越另一中資大行、工銀亞洲的4.2厘，打入3個月期榜首，可是工銀亞洲只須1,000元。

另方面，龍頭發鈔行滙豐則另闢戰綫，新客戶於7月31日或之前，透過滙豐香港流動理財應用程式開立個人綜合理財戶口，可享首兩個月港幣儲蓄存款10厘優惠年利率，上限5萬元，最多賺息833元。

萬元戶轉抽iBond 博年息2.5厘

此外，亦有專家建議，追息族不妨利用一萬元，轉抽政府快將重推的通脹掛鈎債券（iBond），今年的年息或逾兩厘。

過往，iBond的保證年回報至少有一厘，星展香港經濟師謝家曦預期，今年全年本港消費物價指數或按年錄得2.5%升幅，主因有2，包括：

（1）新型冠狀病毒暫未惡化，全球憧憬經濟重啟刺激股市造好，在財富效應下，消費意慾開始爆發；

（2）復添政府於下月開始向市民派糖逾千億元，料普羅大眾更傾向手爽些；令個別物價更高企難下。

此外，經6月開局的劈息浪，目前6個月年息以天星銀行的兩厘為最高，入場費僅須1,000元，但這間虛擬銀行仍在試業階段。若只計傳統銀行，大眾銀行旗下的大眾財務，以1.7厘冠绝全城，若再按「財仔」的門檻為50萬元，好息族按理可收取4,250元利息。

一年期港元定存方面，息率最高是富邦的1.6厘，惟起存額要100萬元新資金。綜觀所有定存，存息呈「倒掛」，即短期息率遠高於長息，全城最高的定存是集友7天短存享6厘。然而，集友這個「高息王」要求至少斥10萬元人民幣換滙，才有此最高息。

另外，再有銀行急煞停港元定存加息吸存戰，最新搶乘減息快車道是華僑永亨，剛全面降短中長息；當中一年期略減0.01厘，至1.49厘。另有兩間大行減港元定期存款息率，包括花旗調低3個月年息，減幅介乎0.1厘至0.2厘，如針對花旗私人客戶業務者，又或擁有Citigold戶口及持有指定產品等，減0.1厘後，新息率至1.5厘。至於Citi Priority戶口，更削低0.2厘，新報1.1厘；而Citibanking戶口亦調低0.2厘，更失守一厘大關，低見0.9厘，入場費皆為5萬元新資金等。此外，星展亦下調長短息，把3個月及一年息齊削0.05厘，目前一年息僅險守0.9厘；3個月亦只得一厘，入場銀碼為廿萬元全新資金。

與此同時，今天合共有6行鬥減港元定期存款息率，政府終拍板向市民派錢一萬元的細節，下周日（6月21日）開始作登記。不過，有3間中資行暫未以超高息搶此千億元商機，反而因應一個月港元拆息續跌而跟減，創興 （01111） 、集友及建行亞洲，不約而同齊減短存，更主力向3個月或以下的較短存埋手。專家以本港銀行體系仍水浸，預計業界暫仍採減快加慢的格局。

創興把3個月港元定存年息削減0.1厘，現時的新息率報1.45厘，入場費為100萬元新資金。建行亞洲亦向3個月期港元定存開刀，息率微削0.05厘，新報1.5厘，門檻為10萬元，且須指定理財戶以手機或網銀開立。

至於另一中資行、集友的減幅相對輕手，港元定存一個月年息微削0.02厘，但新息率失守一厘大關，至僅得0.98厘，起存額也是10萬元。

1個月拆息7連跌，今天險守0.8厘；但受新股凍資影響的一周拆息，卻微升至0.46厘。網易 （新上市編號：09999） 公開招股市傳鎖資逾2,300億元，及至本周三（10日）才解禁，周四（11日）正式掛牌；京東 （新上市編號：09618） 則於今天招股，市傳首日招股孖展約405億元，以公開發售集資15.7億計，超購25倍，國際配售已獲超額認購。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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